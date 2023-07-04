Випадок трапився на початку травня 2023 року у школі №2 у Миколаєві

Миколаївський районний суд Львівщини визнав винною у вчиненні булінгу та оштрафував на 850 грн вчительку англійської мови Ганну Кобрин, яка вчинила конфлікт із учнем сьомого класу через футбольний м’яч. Після конфлікту вчительку звільнили з роботи. Учні та їх батьки заявляли, що вчителька систематично цькувала учнів та ображала військових ЗСУ.

Як вказано у постанові суду, випадок трапився на початку травня 2023 року. За даними правоохоронців, 52-річна вчителька англійської мови Миколаївського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 систематично вчиняла булінг учнів 7-а класу, зокрема, мав факт фізичного насилля над семикласником. У шкільному коридорі Ганна Кобрин «навалилась на учня та, застосовуючи силу, відбирала у нього м’яч».

У судовому засіданні вчителька свою вину не визнала, не погодилася із складеним відносно неї протоколом про вчинення булінгу. Ганна Кобрин заявила, що не цькувала учнів, 2 травня вона відбирала в учня м’яч, оскільки він з іншими учнями бавився ним у коридорі школи. Вчителька наголошувала, що «не застосовувала фізичної сили до дитини, однак, у певний момент втратила рівновагу та впала на дитину так, щоб не завдати їй шкоди».

Семикласник, із яким у вчительки виник конфлікт, розповів, що 2 травня він з однокласниками грали волейбол, не почули вчасно дзвінок і спізнились на урок, але вчителька не дозволила зайти у клас. «Цілий урок вони простояли на коридорі. Після закінчення уроку хтось із учнів мав м’яч, який вони почали перекидати між собою. Вчителька хотіла забрати м’яч, накинулася на нього, хотіла копнути, тоді вона почала бити його по руках», – цитують слова учня у постанові суду.

Також учениця та матір одного з учнів розповіли, що вчителька ображає військових. Зокрема школярка розповіла, що чула від Ганни Кобрин образи на адресу ЗСУ, зокрема «вчителька казала, що воїни на фронті такі ж тупі, як і учні класу, та ніколи не переможуть».

Згідно протоколом комісії, яку було створено у школі, дії вчителя визнали непедагогічними. Відомо, що після конфлікту з учнем Ганна Кобрин подала заяву на звільнення за власним бажанням. Директор школи зазначив, що раніше він отримував усні скарги від учнів і їх батьків щодо непедагогічної поведінки цієї вчительки.

Справу розглянув суддя Андрій Головатий, який дослідив усі матеріали справи, та визнав Ганну Кобрин винною у вчиненні булінгу та оштрафував на 850 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.