Конфлікт між учнем і вчителем трапився у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №36, що на вул. Володимира Великого, 55б

Із середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 у Львові звільнили вчителя фізики Юрія Стрільціва, який вигнав учня з класу та штовхнув учня 7 класу. Вчитель намагався через суд скасувати наказ про звільнення з роботи, однак Залізничний районний суд Львова у задоволенні позову відмовив.

Із матеріалів справи стало відомо, що 3 лютого 2023 року між учнем 7-А класу та вчителем фізики Юрієм Стрільцівим СЗШ І-ІІІ ступенів №36, що на вул. Володимира Великого, 55б у Львові, стався конфлікт. За версією вчителя, під час уроку школяр кілька разів не реагував на зауваження щодо поганої поведінки, після чого він вигнав його з класу. Вчитель вийшов із учнем у коридор і провів «виховну бесіду». Із камер спостереження видно, що Юрій Стрільців застосовував до учня силу та агресію, зокрема, торкався його руки та обличчя й штовхнув. Після уроків школяр звернувся до шкільного психолога.

Зі слів психолога та іншого учня 7 класу, на початку уроку, коли вчитель зайшов у клас, школяр співав, після чого Юрій Стрільців підійшов до нього та вивів із класу.

Мама учня звернулася до адміністрації школи з проханням розслідувати цей інцидент, після чого у школі створили відповідну комісію.

«За результатами перевірки, члени комісії рекомендували визнати дії Юрія Стрільціва, вчителя фізики, такими, що принижують людську гідність та вважати їх аморальними», – йдеться в ухвалі Залізничного райсуду.

Крім цього, за порушення трудової дисципліни комісія рекомендувала звільнити Юрія Стрільціва з посади вчителя фізики. 20 лютого директорка школи Віта Гірчак підписала наказ про звільнення вчителя. Однак Юрій Стрільців зі звільненням не погодився і звернувся до суду.

Раніше Юрій Стрільців був директором школи №36, однак із 2021 року працював на посаді вчителя. У 2011 та 2015 роках йому вже оголошували догани, однак у судовій ухвалі не вказано, за які саме вчинки. У своїх поясненнях щодо інциденту з учнем він зазначив, що вибачився перед батьками й вважає, що за його вчинок адміністрація школи могла обмежитись доганою.

Враховуючи докази та покази свідків, 7 червня суддя Залізничного райсуду Ірина Мруць відмовила Юрію Стрільціву в задоволенні позову про поновлення на роботі. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.