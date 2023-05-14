Залізничний районний суд оштрафував маму шестикласника за те, що він матюкався на однокласника в листуванні. Мама хлопчика стверджує, що на таку поведінку його спровокували.

Як вказано в матеріалах справи, 31 березня син львів’янки Ірини Сєрякової, учень 6 класу, листувався з однокласником й під час переписки матюкався й ображав його. Батьки хлопчика написали в поліцію заяву про булінг, зазначивши, бо шестикласник систематично ображає їхнього сина.

У суді Ірина Сєрякова свою провину визнала та пояснила, що її сина спровокували на відповідну поведінку та слова, не уточнивши, хто саме.

8 травня суддя Залізничного районного суду Іванна Іванюк визнала її винною в неналежному виконанні батьківських обовʼязків та оштрафувала на 850 грн. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.