Бродівський районний суд Львівщини оштрафував матір школяра, який систематично знущався зі свого однокласника. Жінці доведеться сплатити 850 грн штрафу за булінг, вчинений її сином.

Як вказано у постанові суду, хлопець навчається у Ясенівському закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів, що на Золочівщині, та постійно вчиняє булінг щодо свого однокласника. Це проявляється у тому, що хлопець обзиває, принижує, плює на свого однокласника, розмальовує його одяг, а також порізав його кофту ножицями. У постанові не вказано, у якому класі навчаються діти, однак відомо, що хлопець є малолітнім, тобто йому ще не виповнилось 14 років.

До адміністративної відповідальності притягували матір школяра, яка у суді визнала провину та просила суворо не карати.

Справу розглядала суддя Олена Рахімова, яка визнала жінку винною у тому, що її син вчиняв булінг, та оштрафувала на 850 грн, вона також має сплатити 536 грн судового збору.