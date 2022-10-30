Декілька учнів школи у Верхній Яблуньці розповіли про знущання зі сторони Івана Січака

Директор школи у гірському селі на Львівщині систематично ображав та бив учнів. Коли батьки поскаржились у поліцію, то на директора Івана Січака склали протокол за булінг. Згодом Січака звільнили зі школи, однак він намагається повернутись на посаду. Днями Турківський районний суд визнав чоловіка винним у цькуванні учнів, але він залишився непокараним через колізію законодавстві.

Як вказано у матеріалах справи, директор та вчитель математики Верхньояблунського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів Іван Січак фізично і психологічно знущався над учнями. У протоколі про адміністративне порушення, який на нього склали поліцейські 29 серпня, згадуються як мінімум три випадки цькування дітей.

Так, за словами учня 5 класу, Іван Січак на уроці математики кричав на нього нецензурними словами та вдарив його по голові. За словами матері учня, цей інцидент трапився узимку 2022 року.

Учениця 9 класу цієї школи розповіла, що коли вона ще вчилась у 7 класі, то Іван Січак викликав її до дошки, підійшов до неї, почав матюкати і вдарив її по голові з такою силою, що вона вдарилася головою до дошки. У вересні 2021 року, за словами дівчинки, директор обзивав її словами «дура», «тупа», «недорозвинута». Учениця заявила, що Іван Січак так само ставився і до інших школярів.

Учень шостого класу цієї школи розповів, що у вересні 2021 року на уроці математики Іван Січак кричав на нього, вживаючи слова «дурний», «глупий», «тупий» тощо. У жовтні 2021року під час виконання контрольної роботи з математики, за словами учня, Іван Січак підійшов до нього і, побачивши, що він ще нічого не написав, почав обзивати його «дибіл неграмотний», «тупий», після чого вдарив його рукою по голові.

«Директор обзивав не лише його, а й інших учнів класу, однак вони нікуди не скаржилися, бо боялися», – цитуються в постанові покази хлопчика.

29 серпня 2022 року поліція склала на Івана Січака протокол про адміністративне правопорушення через випадки булінгу. Протокол склали за відсутності директора школи, бо він не прийшов у відділок для ознайомлення з документом.

Складений протокол на Івана Січака 2 вересня передали для розгляну у Турківський районний суд. Втім засідання у цій справі декілька разів переносилось, бо Іван Січак і його адвокат ігнорували суд . Водночас адвокат директора школи надсилав до суду клопотання про перенесення розгляду справи з різних причин.

10 жовтня суддя Турківського райсуду Ростислав Ференц таки розглянув справу щодо Івана Січака. Зважаючи на покази учнів школи та їхніх батьків і протокол про правопорушення суд визнав директора Верхньояблунького закладу загальної середньої освіти Івана Січака винним у цькуванні учнів. Втім Іван Січак залишився непокараним, бо пройшло більше трьох місяців з моменту вчинення правопорушення і через це суд не зміг притягнути його до відповідальності. Цю постанову суду уже направили в апеляційний суд.

Уже колишній директор Верхньояблунського ЗЗСО Іван Січак (фото з сайту школи)

З відкритих джерел відомо, що Іван Січак є серед засновників організації «Релігійна громада УПЦ КП с. Верхня Яблунька Турківського району». У травні 2022 року жителі села вийшли на мітинг з вимогою звільнити Івана Січака, бо він нібито пропагував ідеї «руского міра» та навмисне спалив церкву.

Відомо також, що 25 травня указом відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради Івана Січака відсторонили від посади директора школи, а 9 червня його звільнили. Зараз Іван Січак намагається оскаржити своєї звільнення через суд та отримати компенсацію.

На момент виходу цієї публікації ZAXID.NET не вдалося отримати коментар Івана Січака.