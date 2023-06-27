Івана Січака звільнили у червні 2022 року за систематичне цькування учнів

Турківський районний суд Львівської області поновив на посаді колишнього директора сільської школи Івана Січака, звільненого за систематичний булінг учнів. Іван Січак відсудив у відділу освіти Боринської селищної ради майже 400 тис. грн компенсації.

Йдеться про колишнього директора та вчителя математики Верхньояблунського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів Івана Січака. У серпні 2022 року батьки школярів поскаржились у поліцію на булінг, оскільки він фізично і психологічно знущався з учнів. У протоколі про адміністративне порушення, який на нього склали поліцейські 29 серпня, згадуються щонайменше три випадки цькування дітей. Учні стверджували, що вчитель матюкався, обзивав, а також бив їх.

10 жовтня 2022 року суддя Турківського райсуду Ростислав Ференц розглянув справу про булінг та визнав Івана Січака винним у цькуванні учнів. Втім Іван Січак залишився непокараним, бо з моменту вчинення правопорушення минуло більше трьох місяців й суд не зміг притягнути його до відповідальності. Цю постанову суду він оскаржив у апеляційному суді.

Після скандалу відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради відсторонив Івана Січака від посади директора школи, а згодом звільнив. Однак він звернувся в суд, аби поновитись на посаді та отримати компенсацію.

Справу розглядала суддя Турківського райсуду Оксана Кошик. У матеріалах справи вказано, що Іван Січак своє звільнення вважає політичним і замовним. Сам він є серед засновників організації «Релігійна громада УПЦ КП с. Верхня Яблунька Турківського району». У травні 2022 року жителі села вийшли на мітинг з вимогою звільнити Івана Січака, бо він нібито пропагував ідеї «руского міра» та навмисне спалив церкву. Після зборів громада села проголосувала за його звільнення.

Невдовзі після цього інциденту Турківський відділ Самбірської окружної прокуратури звернувся до Боринської селищної ради із листом про розслідування можливого булінгу керівництвом та іншими працівниками школи. У результаті цього розслідування Івана Січака й звільнили. Він стверджує, що доказів того, що він цькував дітей, не достатньо, крім цього, він вважає, що сільрада хотіла його звільнити й підробила факти булінгу.

Враховуючи обставини справи, 22 червня Турківський райсуд частково задовольнив позов Івана Січака та скасував накази про проведення службового розслідування, відсторонення й звільнення, поновивши його на посаді директора Верхньояблунського ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

Суд зобов’язав відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради виплатити йому 6 тис. грн компенсації за незаконне відсторонення, 387,3 тис. грн невиплаченої зарплати та ще 6 тис. грн моральної шкоди. Також відділ освіти має сплатити понад 4 тис. грн судових витрат. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.