Апеляційний суд покарав Наталію Логин за булінг учениці

Дрогобицький міськрайонний суд скасував наказ директора ДЮСШ імені Боберського про звільнення Наталії Логин із посади старшої тренерки. Апеляційний суд остаточно визнав її винною у булінгу 11-річної учениці та оштрафував на 850 грн.

Як інформував ZAXID.NET, батьки 11-річної учениці Дрогобицької ДЮСШ імені Боберського звернулись у поліцію через систематичний булінг від старшої тренерки Наталії Логин. Він проявлявся в недопуску дівчинки до змагань, систематичному тиску та образах. Сама Наталія Логин своєї провини не визнала й зазначила, що не тренувала групу, до якої входила постраждала та не брала участі у відборі учасників на змагання. Однак 2 травня Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав Наталію Логин винною в булінгу та оштрафував на 850 грн.

Не погодившись із цією постановою, Наталія Логин звернулась у Львівський апеляційний суд. До матеріалів справи долучили свідчення батьків інших учнів, шкільної психологині, а також тренерів, які зазначили, що Наталія Логин зверхньо та упереджено ставиться до деяких учнів. Крім цього, після перевірки інциденту комісія відділу освіти Дрогобицької міськради рекомендувала дирекції дитячо-юнацької спортивної школи оголосити Наталії Логин догану та зняти її з посади старшого тренера-викладача відділення плавання. 16 березня дирекція школи з цієї посади тренерку звільнила.

7 травня Львівський апеляційний суд залишив чинною постанову Дрогобицького райсуду про штраф за булінг щодо Наталії Логин. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.

Однак паралельно тренерка оскаржувала в суді й своє звільнення. Справу окремим провадженням розглядав Дрогобицький міськрайонний суд. У матеріалах справи вказано, що Наталія Логин працювала на посаді старшої тренерки з 2007 року. 16 березня 2023 року за рекомендацією відділу освіти директор школи видав наказ про зняття Наталії Логин із цієї посади, внаслідок чого у неї змінились посадові обов’язки та на 20% знизилась зарплата. Цей наказ тренерка вважає незаконним й стверджує, що докази, які б свідчили про порушення нею трудової дисципліни, відсутні.

2 червня суддя Дрогобицького райсуду Зоряна Павлів позов Наталії Логин задовольнила й скасувала наказ директора Дрогобицької дитячо-юнацької спортивної школи імені Івана Боберського про зняття її з посади старшого тренера відділення плавання, зобов’язавши поновити її на посаді. Крім цього, школа має виплатити понад 3 тис. грн судових витрат.