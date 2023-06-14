Покарана за булінг тренерка з Дрогобича через суд поновилась на посаді
Наталію Логин понизили в посаді старшої тренерки відділення плавання
Дрогобицький міськрайонний суд скасував наказ директора ДЮСШ імені Боберського про звільнення Наталії Логин із посади старшої тренерки. Апеляційний суд остаточно визнав її винною у булінгу 11-річної учениці та оштрафував на 850 грн.
Як інформував ZAXID.NET, батьки 11-річної учениці Дрогобицької ДЮСШ імені Боберського звернулись у поліцію через систематичний булінг від старшої тренерки Наталії Логин. Він проявлявся в недопуску дівчинки до змагань, систематичному тиску та образах. Сама Наталія Логин своєї провини не визнала й зазначила, що не тренувала групу, до якої входила постраждала та не брала участі у відборі учасників на змагання. Однак 2 травня Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав Наталію Логин винною в булінгу та оштрафував на 850 грн.
Не погодившись із цією постановою, Наталія Логин звернулась у Львівський апеляційний суд. До матеріалів справи долучили свідчення батьків інших учнів, шкільної психологині, а також тренерів, які зазначили, що Наталія Логин зверхньо та упереджено ставиться до деяких учнів. Крім цього, після перевірки інциденту комісія відділу освіти Дрогобицької міськради рекомендувала дирекції дитячо-юнацької спортивної школи оголосити Наталії Логин догану та зняти її з посади старшого тренера-викладача відділення плавання. 16 березня дирекція школи з цієї посади тренерку звільнила.
7 травня Львівський апеляційний суд залишив чинною постанову Дрогобицького райсуду про штраф за булінг щодо Наталії Логин. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.
Однак паралельно тренерка оскаржувала в суді й своє звільнення. Справу окремим провадженням розглядав Дрогобицький міськрайонний суд. У матеріалах справи вказано, що Наталія Логин працювала на посаді старшої тренерки з 2007 року. 16 березня 2023 року за рекомендацією відділу освіти директор школи видав наказ про зняття Наталії Логин із цієї посади, внаслідок чого у неї змінились посадові обов’язки та на 20% знизилась зарплата. Цей наказ тренерка вважає незаконним й стверджує, що докази, які б свідчили про порушення нею трудової дисципліни, відсутні.
2 червня суддя Дрогобицького райсуду Зоряна Павлів позов Наталії Логин задовольнила й скасувала наказ директора Дрогобицької дитячо-юнацької спортивної школи імені Івана Боберського про зняття її з посади старшого тренера відділення плавання, зобов’язавши поновити її на посаді. Крім цього, школа має виплатити понад 3 тис. грн судових витрат.