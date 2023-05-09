Тренерку з плавання Дрогобицької ДЮСШ імені Боберського визнали винною в булінгу учениці

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав тренерку з плавання Наталію Логин винною в булінгу малолітньої учениці та оштрафував на 850 грн. Батьки в суді довели, що тренерка систематично психологічно тиснула на дівчинку та перешкоджала її участі в змаганнях.

Як вказано у матеріалах справи, родичі учениці Дрогобицької ДЮСШ імені Боберського звернулись у поліцію через булінг від старшої тренерки Наталії Логин. За версією слідства, із серпня 2020 року по січень 2023 року вона систематично психологічно тиснула на ученицю та негативно до неї ставилась. Зокрема вона під час спілкування з ученицею кричала на неї, обзивала та погрожувала не допустити до спортивних змагань. Через це дівчинка почала боятися тренерів та не хотіла відвідувати заняття. Що саме могло стати причиною неприязного ставлення тренерки до учениці, в матеріалах справи не вказано.

«У серпні 2020 року під час тренування тренерка у хамській формі вигнала ученицю з басейну на вулицю. За цей випадок тренерка в присутності завуча школи вибачилась перед матір’ю і дитиною, визнавши свою провину. З 1 вересня 2020 року дівчинку почала тренувати інша тренерка, з якою в неї склались чудові стосунки. Однак Наталія Логин продовжувала цькувати і ображати дитину, намагалась не допускати до змагань», – йдеться в матеріалах справи.

Також під час судового засідання батьки дівчинки описали кілька ситуацій, що свідчать про упереджене ставлення тренерки до учениці. Серед іншого, вона не хотіла вносити дівчинку до списків учасників змагань із плавання. Ці факти підтвердили й інші тренери школи. Також батьки звернулись до психолога, який підтвердив, що дівчинка піддавалась психологічному тиску.

У суді Наталі Логин своєї провини не визнала й зазначила, що родичі учениці не конкретизували, в чому саме полягало негативне ставлення до їх доньки. Вона додала, що не тренувала групу, до якої входила постраждала та не брала участі у відборі учасників на змагання.

Враховуючи обставини справи, суддя Дрогобицького міськрайонного суду Андрій Хомик визнав Наталію Логин винною у булінгу за ч. 1 ст. 173-4 КУпАП та оштрафував на 850 грн. Крім цього, вона має сплатити 537 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.