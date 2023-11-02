Судова тяганина щодо звільнення скандального директора школи триває другий рік

Апеляційний суд скасував рішення про поновлення на посаді скандального директора школи гірського села Верхня Яблунька на Львівщині Івана Січака. Батьки школярів бойкотують навчальний процес через незгоду з тим, що школу очолює колишній чиновник режиму Януковича та прихильник УПЦ МП, окрім того, Іван Січак систематично займався булінгом школярів.

«Нам вдалося скасувати незаконне рішення суду першої інстанції про поновлення на посаді директора школи, який здійснив аморальний проступок. Ми довели в суді апеляційної інстанції законність звільнення директора Верхньояблунського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Боринської селищної ради», – повідомив адвокат, який представляв у суді інтереси відділу освіти селищної ради, Дмитро Швець.

Дмитро Швець уточнив ZAXID.NET, що суд відбувся 2 листопада. Іван Січак був присутній на засіданні, однак з рішенням не погодився. Попереду ще касаційна інстанція.

Нагадаємо, Івана Січака, який керував школою з 2013 року, звільнили за систематичний булінг школярів у 2022 році, однак він через суд поновився на посаді та відсудив у відділу освіти Боринської селищної ради майже 400 тис. грн компенсації. Однак після його повернення на роботу у новому навчальному році у вересні 2023 року батьки вирішили не впускати дітей на уроки, влаштовували пікети і проганяли директора зі школи.

Обласний департамент освіти і науки не має повноважень звільнити директора – це може зробити лише засновник школи, тобто Боринська територіальна громада, тому в ЛОДА рекомендували відділу освіти Боринської ОТГ звільнити директора та зверталися до Державної служби якості освіти у Львівській області для інституційного аудиту школи.

Начальниця відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради Оксана Манюх відмовилася від коментарів.