Пшоняна каша з гарбузом і сухофруктами. Рецепт дня
Пшоняна каша з гарбузом і сухофруктами – смачна та поживна страва, яка підійде для сніданку або десерту. Завдяки гарбузу вона набуває ніжної текстури, а родзинки, курага та чорнослив додають природної солодкості. Мед і кориця роблять смак ще виразнішим. Рецепт опублікував сайт Shuba.
Інгредієнти
|Пшоно
|1 склянка
|Цукор
|30 г
|Гарбуз
|200 г
|Родзинки
|50 г
|Чорнослив без кісточок
|50 г
|Курага
|50 г
|Мед
|2 ст. л.
|Соняшникова олія
|20 мл
|Сіль
|до смаку
|Мелена кориця
|5 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте пшоно, залийте водою та доведіть до кипіння. Злийте воду, ще раз промийте крупу та залийте 600 мл чистої води. Додайте цукор і сіль, доведіть до кипіння та варіть на невеликому вогні 20 хвилин.
Крок 2
Очистьте гарбуз від шкірки й насіння, наріжте невеликими кубиками. Залийте 300 мл гарячої води та варіть приблизно 10 хвилин до м’якості. Подрібніть гарбуз занурювальним блендером до однорідного пюре.
Крок 3
Додайте гарбузове пюре до пшоняної каші, перемішайте та готуйте ще 5 хвилин на невеликому вогні.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Промийте родзинки, курагу та чорнослив теплою водою. Наріжте курагу й чорнослив невеликими шматочками.
Крок 5
Додайте сухофрукти до каші, покладіть мед і влийте соняшникову олію. Перемішайте та готуйте ще 5 хвилин.
Крок 6
Розкладіть кашу по тарілках і посипте меленою корицею. Подавайте теплою.