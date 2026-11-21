Пшоняна каша з гарбузом і сухофруктами – смачна та поживна страва, яка підійде для сніданку або десерту. Завдяки гарбузу вона набуває ніжної текстури, а родзинки, курага та чорнослив додають природної солодкості. Мед і кориця роблять смак ще виразнішим. Рецепт опублікував сайт Shuba.

Інгредієнти

Пшоно 1 склянка Цукор 30 г Гарбуз 200 г Родзинки 50 г Чорнослив без кісточок 50 г Курага 50 г Мед 2 ст. л. Соняшникова олія 20 мл Сіль до смаку Мелена кориця 5 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Промийте пшоно, залийте водою та доведіть до кипіння. Злийте воду, ще раз промийте крупу та залийте 600 мл чистої води. Додайте цукор і сіль, доведіть до кипіння та варіть на невеликому вогні 20 хвилин.

Крок 2 Очистьте гарбуз від шкірки й насіння, наріжте невеликими кубиками. Залийте 300 мл гарячої води та варіть приблизно 10 хвилин до м’якості. Подрібніть гарбуз занурювальним блендером до однорідного пюре.

Крок 3 Додайте гарбузове пюре до пшоняної каші, перемішайте та готуйте ще 5 хвилин на невеликому вогні. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Промийте родзинки, курагу та чорнослив теплою водою. Наріжте курагу й чорнослив невеликими шматочками.

Крок 5 Додайте сухофрукти до каші, покладіть мед і влийте соняшникову олію. Перемішайте та готуйте ще 5 хвилин.