Енергетичні кульки з горіхами та сухофруктами: простий десерт без випікання
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Енергетичні кульки з горіхами та сухофруктами – смачний домашній десерт, для приготування якого не потрібні духовка чи складні кулінарні навички. Основу становлять мигдаль, фініки, горіхова паста та насіння, а природної солодкості додають сухофрукти й кленовий сироп. Рецепт опублікував сайт Shuba.
Інгредієнти
|Мигдаль
|150 г
|Фініки
|100 г
|Арахісова паста
|60 г
|Кленовий сироп
|30 г
|Ванільний екстракт
|5 г
|Морська сіль
|до смаку
|Насіння чіа
|20 г
|Сушена вишня
|60 г
|Насіння конопель
|20 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Залийте мигдаль окропом і залиште на 5 хвилин. Злийте воду та зніміть шкірку. За бажанням відкладіть кілька цілих горіхів, щоб використовувати їх для начинки.
Крок 2
Викладіть фініки в чашу блендера. Додайте арахісову пасту, кленовий сироп, ванільний екстракт і дрібку морської солі. Подрібніть усе до однорідної густої маси.
Крок 3
Додайте насіння чіа та ретельно перемішайте, щоб воно рівномірно розподілилося.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Всипте сушену вишню та коротко збийте суміш у блендері. Залиште невеликі шматочки ягід, щоб десерт мав цікавішу текстуру.
Крок 5
Сформуйте з отриманої маси невеликі кульки приблизно по 25 г. Якщо використовуєте цілі мигдальні горіхи, покладіть по одному всередину кожної кульки.
Крок 6
Обкачайте готові кульки в насінні конопель і викладіть на тарілку. Подавайте одразу або зберігайте в холодильнику.