Енергетичні кульки з горіхами та сухофруктами – смачний домашній десерт, для приготування якого не потрібні духовка чи складні кулінарні навички. Основу становлять мигдаль, фініки, горіхова паста та насіння, а природної солодкості додають сухофрукти й кленовий сироп. Рецепт опублікував сайт Shuba.

Інгредієнти

Мигдаль 150 г Фініки 100 г Арахісова паста 60 г Кленовий сироп 30 г Ванільний екстракт 5 г Морська сіль до смаку Насіння чіа 20 г Сушена вишня 60 г Насіння конопель 20 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Залийте мигдаль окропом і залиште на 5 хвилин. Злийте воду та зніміть шкірку. За бажанням відкладіть кілька цілих горіхів, щоб використовувати їх для начинки.

Крок 2 Викладіть фініки в чашу блендера. Додайте арахісову пасту, кленовий сироп, ванільний екстракт і дрібку морської солі. Подрібніть усе до однорідної густої маси.

Крок 3 Додайте насіння чіа та ретельно перемішайте, щоб воно рівномірно розподілилося. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Всипте сушену вишню та коротко збийте суміш у блендері. Залиште невеликі шматочки ягід, щоб десерт мав цікавішу текстуру.

Крок 5 Сформуйте з отриманої маси невеликі кульки приблизно по 25 г. Якщо використовуєте цілі мигдальні горіхи, покладіть по одному всередину кожної кульки.