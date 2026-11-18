Під час приготування легко припуститися помилок

Апетитна скоринка робить м’ясо особливо смачним. Але під час приготування легко припуститися помилок, через які шматочки почнуть тушкуватися, а не смажитися. Існує кілька простих правил, які допоможуть цього уникнути. Ukr.Media розповідає, як смажити м’ясо, щоб воно вийшло хрустким.

Як підготувати м’ясо до смаження?

Перед приготуванням м’ясо потрібно добре промокнути паперовим рушником. На вологій поверхні скоринка формується гірше.

Солити шматочки краще безпосередньо перед смаженням. Якщо зробити це заздалегідь, сіль витягне з м’яса вологу та порушить процес формування скоринки.

Як правильно смажити м’ясо?

Сковорода має бути добре розігрітою. Перевірити це допоможе крапля води: вона повинна миттєво випаровуватися. Після цього на сковорідку можна додати олію з високою точкою димлення. Ідеально підходять для смаження соняшникова, рафінована, оливкова олії та топлене масло.

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Не викладайте на сковороду забагато м’яса. Між шматочками має залишатися вільний простір. Інакше температура знизиться, а продукт почне тушкуватися.

Також не поспішайте перевертати шматочки, які почали смажитися. Дочекайтеся, поки з одного боку утвориться золотиста скоринка. Передчасне перевертання може її пошкодити.