Щоб дізнатися, чи курка свіжа, її потрібно торкнутися

Куряче м’ясо є одним із найпопулярніших продуктів, однак воно доволі швидко псується. Неправильне зберігання може зробити грудку небезпечною для вживання. Onet розповідає, як визначити, чи куряча грудка свіжа.

Як розпізнати свіжу курячу грудку?

Щоб дізнатися, чи курка свіжа, її потрібно торкнутися – свіже м’ясо пружне, тому швидко повертається до початкової форми при натисканні. А зіпсоване м’ясо стає липким, втрачає еластичність і може навіть виділяти рідину.

Також, щоб зрозуміти, що курка свіжа – її потрібно понюхати. Свіже м’ясо ніжно пахне, тоді як зіпсоване м’ясо видає неприємний запах.

Колір м’яса теж є одним з найважливіших показників його свіжості. Свіжа курка повинна мати рожевий відтінок, без будь-яких сірих або жовтих змін. Якщо такі зміни відбуваються, м’ясо слід викинути.

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