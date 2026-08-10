Професійні кулінари зазначають, що деякі звичні інгредієнти можуть погіршити смак і консистенцію готової страви

Щоб котлети вийшли соковитими, ніжними та добре тримали форму, важливо не лише правильно обрати м’ясо, а й не переборщити з додатковими добавками. Професійні кулінари зазначають, що деякі звичні інгредієнти можуть погіршити смак і консистенцію готової страви. ТСН розповідає, які інгредієнти не варто класти у фарш.

Які два інгредієнти не варто додавати?

Велика кількість сирої цибулі.

Цибуля робить котлети соковитішими, але лише тоді, коли її використовують правильно. І якщо покласти забагато сирої цибулі у фарш, вона виділить забагато соку. Через це фарш стане занадто рідким, а котлети можуть перестати тримати форму.

Крім того, сира цибуля може легко перебити природний смак м’яса. Кулінари радять додавати помірну кількість дуже дрібно нарізаною або натертої цибулі.

Занадто багато хліба.

Хліб уже давно додають у котлетний фарш, але його надлишок перетворює котлети на майже м’ясі булочки. Через це вони втрачають насичений м’ясний смак та стають менш соковитими.

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Кулінари рекомендують використовувати зовсім небагато розмоченого хліба або взагалі замінити його іншими інгредієнтами: