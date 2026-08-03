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Кукурудзу можна приготувати не менш вдало в духовці та мікрохвильовці

Варіння давно вважається класичним способом приготування кукурудзи, але воно не є єдиним. Кукурудзу можна приготувати не менш вдало в духовці та мікрохвильовці. ТСН розповідає, як ще можна приготувати кукурудзу. Як приготувати кукурудзу в духовці? Качани потрібно очистити від листя, сполоснути й насухо витерти рушником. Розрізати фольгу на прямокутники, загорнути кожен качан у шматок фольги. Попередньо кожну кукурудзу можна змастити маслом, посолити та додати улюблені спеції. Духовку слід розігріти до 180 градусів, викласти качани у фользі на деко та запікати 30–50 хвилин. Незадовго до готовності можна розвернути фольгу, щоб кукурудза трішки підрум’янилася і мала ще апетитніший вигляд. Як приготувати кукурудзу в мікрохвильовці? Покладіть до пакета чи рукава кілька качанів, влийте туди ж трохи води. Зав’яжіть пакет чи рукав, зробіть у ньому кілька проколів, щоб виходила пара. Покладіть до мікрохвильовки на 5–6 хвилин за максимальної потужності. Дістаньте пакет чи рукав, залиште в ньому кукурудзу ще на 5 хвилин.

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