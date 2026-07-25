Якщо хочеться швидко приготувати хрустку та ароматну закуску, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Огірки маринуються всього за одну годину, залишаючись соковитими та насиченими смаком кропу й часнику. Така закуска чудово доповнить молоду картоплю, м'ясні страви або шашлик. Для найкращого результату використовуйте свіжі невеликі огірки. Рецепт від Вlahodyr.

Інгредієнти Огірки 700 г Кріп 1 пучок Часник 4 зубчики Сіль 0,5 ст. л. Цукор 1 ст. л. Оцет 1 ст. л. Рослинна олія 3 ст. л. Чорний мелений перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Помийте огірки та наріжте їх кружальцями або брусочками. Крок 2 Промийте кріп, обсушіть і дрібно наріжте. Почистьте часник та подрібніть його ножем або пропустіть через прес. Крок 3 Перекладіть огірки, кріп і часник у глибоку миску або контейнер із кришкою. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Додайте сіль, цукор, чорний мелений перець, оцет і рослинну олію. Крок 5 Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб маринад рівномірно покрив огірки. Крок 6 Накрийте ємність кришкою або харчовою плівкою та поставте в холодильник на 1 годину. За цей час кілька разів струсіть або перемішайте огірки.