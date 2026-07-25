Мариновані малосольні огірки за годину. Рецепт дня
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Якщо хочеться швидко приготувати хрустку та ароматну закуску, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Огірки маринуються всього за одну годину, залишаючись соковитими та насиченими смаком кропу й часнику. Така закуска чудово доповнить молоду картоплю, м'ясні страви або шашлик. Для найкращого результату використовуйте свіжі невеликі огірки. Рецепт від Вlahodyr.
Інгредієнти
|Огірки
|700 г
|Кріп
|1 пучок
|Часник
|4 зубчики
|Сіль
|0,5 ст. л.
|Цукор
|1 ст. л.
|Оцет
|1 ст. л.
|Рослинна олія
|3 ст. л.
|Чорний мелений перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте огірки та наріжте їх кружальцями або брусочками.
Крок 2
Промийте кріп, обсушіть і дрібно наріжте. Почистьте часник та подрібніть його ножем або пропустіть через прес.
Крок 3
Перекладіть огірки, кріп і часник у глибоку миску або контейнер із кришкою.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте сіль, цукор, чорний мелений перець, оцет і рослинну олію.
Крок 5
Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб маринад рівномірно покрив огірки.
Крок 6
Накрийте ємність кришкою або харчовою плівкою та поставте в холодильник на 1 годину. За цей час кілька разів струсіть або перемішайте огірки.