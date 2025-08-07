Хрумкі мариновані огірки в кетчупі. Рецепт дня0
Завдяки поєднанню солодко-пряного кетчупу з традиційними спеціями огірки набувають яскравого смаку, залишаючись при цьому хрумкими. Перед початком приготування огірки слід ретельно вимити та замочити в холодній воді на кілька годин. Це допоможе їм залишитися хрумкими після консервації. Тим часом простерилізуйте банки зручним для вас способом. Далі – рецепт від «Смачного».
Інгредієнти:
- огірки – 1 кг;
- кетчуп Чилі – 4 ст. л.;
- лавровий лист – 2 шт.;
- запашний перець (горошок) – 4 шт.;
- часник – 2-4 зубці;
- перець чорний горошком – 6 шт.;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор-пісок – 2 ст. л.;
- оцет столовий 9% – 7-8 ст. л.
Спосіб приготування:
Для приготування маринаду в каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор і кетчуп Чилі. Добре перемішайте суміш і доведіть її до кипіння. Після 2-3 хвилин кипіння зніміть каструлю з вогню та додайте оцет.
На дно стерилізованих банок викладіть спеції – лавровий лист, часник, чорний і запашний перець. Розподіліть їх рівномірно між усіма банками. Далі дуже щільно укладіть огірки.
Важливо заливати овочі саме гарячим, щойно звареним маринадом. Його яскраво-червоний колір надає огіркам апетитного вигляду, ніби вони замариновані в томатному соці.
Одразу після заливання банки слід герметично закрити, закрутити кришками або закатати, в залежності від типу тари. Потім переверніть їх догори дном і укрийте теплою ковдрою. Залиште в такому стані на 24 години для повного охолодження й перевірки герметичності.