Завдяки поєднанню солодко-пряного кетчупу з традиційними спеціями огірки набувають яскравого смаку, залишаючись при цьому хрумкими. Перед початком приготування огірки слід ретельно вимити та замочити в холодній воді на кілька годин. Це допоможе їм залишитися хрумкими після консервації. Тим часом простерилізуйте банки зручним для вас способом. Далі – рецепт від «Смачного».

Інгредієнти:

огірки – 1 кг;

кетчуп Чилі – 4 ст. л.;

лавровий лист – 2 шт.;

запашний перець (горошок) – 4 шт.;

часник – 2-4 зубці;

перець чорний горошком – 6 шт.;

сіль – 1 ст. л.;

цукор-пісок – 2 ст. л.;

оцет столовий 9% – 7-8 ст. л.

Спосіб приготування:

Для приготування маринаду в каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор і кетчуп Чилі. Добре перемішайте суміш і доведіть її до кипіння. Після 2-3 хвилин кипіння зніміть каструлю з вогню та додайте оцет.

На дно стерилізованих банок викладіть спеції – лавровий лист, часник, чорний і запашний перець. Розподіліть їх рівномірно між усіма банками. Далі дуже щільно укладіть огірки.

Важливо заливати овочі саме гарячим, щойно звареним маринадом. Його яскраво-червоний колір надає огіркам апетитного вигляду, ніби вони замариновані в томатному соці.

Одразу після заливання банки слід герметично закрити, закрутити кришками або закатати, в залежності від типу тари. Потім переверніть їх догори дном і укрийте теплою ковдрою. Залиште в такому стані на 24 години для повного охолодження й перевірки герметичності.