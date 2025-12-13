Пишне тісто для пиріжків і пончиків. Рецепт дня0
Тісто на свіжих дріжджах у пакеті – зручний спосіб швидко підготувати базу для пиріжків і пончиків. Із 500 мл молока виходить 15-25 смажених пиріжків, а готове тісто можна одразу відправити в морозилку для подальшого використання. Такий метод робить тісто особливо пишним і універсальним для різної випічки. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Молоко
|500 мл
|Борошно пшеничне
|1,2 кг
|Дріжджі пресовані
|44 г
|Цукор
|2 ст. л.
|Олія соняшникова
|6 ст. л.
|Сіль
|1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Налийте в миску молоко кімнатної температури.
Крок 2
Додайте 4 ст. л. цукру та 44 г свіжих дріжджів (або 11 г сухих). Перемішайте вінчиком і залиште на 15 хвилин до появи бульбашок.
Крок 3
Через 15 хвилин влийте 6 ст. л. олії й перемішайте.
Крок 4
Всипайте частинами 1,2 кг борошна. Можливо, знадобиться на 100 г борошна більше, але не забивайте тісто.
Крок 5
Вимісіть тісто спочатку ложкою. Потім змастіть руки олією і вимішуйте тісто на столі, воно має бути м’яким і трохи липнути до рук.
Крок 6
Розділіть тісто на дві частини, кожну покладіть у великі пакети, зав’яжіть і відправте в морозилку.