Тісто на свіжих дріжджах у пакеті – зручний спосіб швидко підготувати базу для пиріжків і пончиків. Із 500 мл молока виходить 15-25 смажених пиріжків, а готове тісто можна одразу відправити в морозилку для подальшого використання. Такий метод робить тісто особливо пишним і універсальним для різної випічки. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Молоко 500 мл Борошно пшеничне 1,2 кг Дріжджі пресовані 44 г Цукор 2 ст. л. Олія соняшникова 6 ст. л. Сіль 1/2 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Налийте в миску молоко кімнатної температури. Крок 2 Додайте 4 ст. л. цукру та 44 г свіжих дріжджів (або 11 г сухих). Перемішайте вінчиком і залиште на 15 хвилин до появи бульбашок. Крок 3 Через 15 хвилин влийте 6 ст. л. олії й перемішайте. Крок 4 Всипайте частинами 1,2 кг борошна. Можливо, знадобиться на 100 г борошна більше, але не забивайте тісто. Крок 5 Вимісіть тісто спочатку ложкою. Потім змастіть руки олією і вимішуйте тісто на столі, воно має бути м’яким і трохи липнути до рук. Крок 6 Розділіть тісто на дві частини, кожну покладіть у великі пакети, зав’яжіть і відправте в морозилку.