Тісто для круасанів повинне бути повітряним і ніжним. Щоб досягти такого результату, доведеться витратити чимало часу, але воно того вартуватиме.

Інгредієнти:

борошно – 500 г;

яйце – 1 шт.;

сухі дріжджі – 12 г;

вершкове масло – 350 г;

вода – 150 мл;

молоко – 100 мл;

цукор – 2 ст. л.;

сіль – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо борошно, сіль, дріжджі та цукор. Нагріваємо молоко і змішуємо його з розм'якшеним вершковим маслом. Змішуємо рідкі інгредієнти із сухими та замішуємо тісто, спочатку ложкою, а потім руками на столі, пише Тoday.

Вершкове масло викладаємо між двома листами пергаментного паперу і разкачуємо в тонкий пласт. Тісто накриваємо плівкою і разом із маслом прибираємо в холодильник на 4-8 годин або на ніч.

Через вказаний час дістаємо тісто і розкачуємо його в тонкий прямокутник вдвічі довший, ніж шматочок масла, але такий же по ширині.

На одну половину тіста викладаємо масло з холодильника і накриваємо другою половиною тіста. Розкачуємо тісто качалкою. Складаємо тісто навпіл (має вийти 4 шари масла та 8 шарів тіста) і прибираємо в холодильник на годину.

Через зазначений час розкачуємо тісто качалкою, знову складаємо навпіл і прибираємо в холодильник на годину. Потім ще раз розкачуємо тісто в тонкий прямокутник і нарізаємо на трикутники.

Загортаємо, починаючи з найширшої частини, у трубочку. Якщо хочете зробити круасани з начинкою, перед тим як загортати, покладіть начинку. Накриваємо круасан пергаментним папером і знову прибираємо в холодильник на годину.

Розбийте яйце, дістаньте круасани та змастіть верхівку.

Випікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин. Потім міняємо температуру на 180 градусів та випікаємо ще 12 хвилин.