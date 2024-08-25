Ідеальне тісто для круасанів. Рецепт дня0
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Тісто для круасанів повинне бути повітряним і ніжним. Щоб досягти такого результату, доведеться витратити чимало часу, але воно того вартуватиме.
Інгредієнти:
- борошно – 500 г;
- яйце – 1 шт.;
- сухі дріжджі – 12 г;
- вершкове масло – 350 г;
- вода – 150 мл;
- молоко – 100 мл;
- цукор – 2 ст. л.;
- сіль – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
У мисці змішуємо борошно, сіль, дріжджі та цукор. Нагріваємо молоко і змішуємо його з розм'якшеним вершковим маслом. Змішуємо рідкі інгредієнти із сухими та замішуємо тісто, спочатку ложкою, а потім руками на столі, пише Тoday.
Вершкове масло викладаємо між двома листами пергаментного паперу і разкачуємо в тонкий пласт. Тісто накриваємо плівкою і разом із маслом прибираємо в холодильник на 4-8 годин або на ніч.
Через вказаний час дістаємо тісто і розкачуємо його в тонкий прямокутник вдвічі довший, ніж шматочок масла, але такий же по ширині.
На одну половину тіста викладаємо масло з холодильника і накриваємо другою половиною тіста. Розкачуємо тісто качалкою. Складаємо тісто навпіл (має вийти 4 шари масла та 8 шарів тіста) і прибираємо в холодильник на годину.
Через зазначений час розкачуємо тісто качалкою, знову складаємо навпіл і прибираємо в холодильник на годину. Потім ще раз розкачуємо тісто в тонкий прямокутник і нарізаємо на трикутники.
Загортаємо, починаючи з найширшої частини, у трубочку. Якщо хочете зробити круасани з начинкою, перед тим як загортати, покладіть начинку. Накриваємо круасан пергаментним папером і знову прибираємо в холодильник на годину.
Розбийте яйце, дістаньте круасани та змастіть верхівку.
Випікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин. Потім міняємо температуру на 180 градусів та випікаємо ще 12 хвилин.