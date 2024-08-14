Хрустке бізе вдало поєднується з ніжним кремом та ягодами.

Інгредієнти:

білок (5 білків) – 150 г;

цукор – 225 г;

лимонний сік або дрібка лимонної кислоти – 1 ч. л.;

цедра одного лимона;

малинове пюре (без кісточки) – 100 г;

вишні – 200 г;

пектин – 6 г;

цукор – 50 г;

крем сир – 350 г;

цукрова пудра – 100 г;

вершки (жирність не менше 30%) – 150 мл.

Спосіб приготування:

Меренга. З’єднати в чаші комбайна білок, лимонний сік або лимонну кислоту і цедру лимона. Збивайте, до утворення білої піни. У кілька прийомів додайте цукор. Продовжуйте збивати до стійких піків. Контролюйте процес збивання, щоб не перебити меренгу. Збивайте на середніх обертах, так маса буде більш стабільною. Меренга повинна вийти блискучою, гладкою, еластичною, пише СТБ.

Вистеліть деко пергаментом, приклейте його за допомогою меренги, щоб він не ковзав по листу. Розподіліть меренгу шпателем, рівним шаром 6-8 мм. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці (з обдувом) 18-20 хвилин. Дістаньте з духовки готову меренгу, обережно зніміть її з дека і залиште на столі охолонути на пергаменті. Після охолодження, накрийте корж пергаментом, акуратно переверніть і зніміть пергамент, на якому випікалась меренга.

Ягідне компоте. Змішайте пектин з цукром і всипте трохи тепле пюре. Помішуючи доведіть до кипіння, зніміть з вогню. Перекладіть в миску. Коли пюре охолоне і стабілізується, розподіліть його тонким шаром по внутрішній стороні меренги.

Крем-сир. Збийте крем-сир з цукровою пудрою, тонкою цівкою влийте вершки, збивайте ще кілька хвилин. Крем не повинен плисти, ну і сильно щільні піки вам не потрібні. Викладіть 2/3 крему на стабілізоване компоте тонким шаром (близько 5 мм). Поверніть рулет. Зверху розподіліть крем, що залишився, за допомогою пергаменту розгладьте його. Приберіть в холодильник на 30 хв, щоб рулет просочився.