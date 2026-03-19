Пророслий часник часто викликає сумніви: багато хто вважає його непридатним до вживання й одразу викидає. Однак у більшості випадків такий продукт не становить небезпеки й може використовуватися в їжі. Martha Stewart розповідає, чи безпечно їсти пророслий часник.

Чому у часнику з’являються паростки?

Часник може проростати як окремий зубчик або ж, коли цибулина залишається цілою й невикористаною. Побачивши зелений паросток, що з’являється на часнику, можна злякатися, але панікувати не варто.

Паросток свідчить про те, що часник старіє, а не про те, що він зіпсувався або згнив, каже Кіт Р. Шнайдер, доктор наук, професор кафедри харчових наук та харчування людини Інституту харчових та сільськогосподарських наук Університету Флориди. Часник також проростає у відповідь на навколишнє середовище. Він часто реагує на місця з надмірною кількістю світла, вологи або тепла, що є типовими умовами для кухонь.

Чи безпечно вживати пророслий часник?

Проростання часнику – це природний процес, що є частиною дозрівання та реакцією рослини на нове середовище поза ґрунтом. Шнайдер запевняє: якщо на часнику немає ознак цвілі – таких як синьо-зелене забарвлення або пухнасті плями – і він не піддавався впливу шкідливих бактерій, його можна спокійно вживати.

Хоча пророслий часник безпечний для вживання, він може дещо змінити смак і вплинути на результат вашої страви. Зелені пагони надають більш гіркого смаку, подібно до того, як проросла цибуля стає гіркішою під час проростання. Якщо ви віддаєте перевагу м'якшому смаку, розріжте зубчик навпіл і видаліть зелений пагін перед приготуванням.

Якщо ви помітили ознаки гниття, краще викинути такий часник, адже він зіпсований.