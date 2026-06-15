Якщо чекати не хочеться, процес дозрівання можна прискорити простим способом

Нектарини часто продають трохи твердими, тож їм потрібно кілька днів, щоб стати солодкими та соковитими. Якщо чекати не хочеться, процес дозрівання можна прискорити простим способом. Does it go Bad розповідає, як можна прискорити дозрівання нектаринів.

Як допомогти нектаринам дозріти?

Щоб нектарини швидше стали м’якими та солодкими, їх радяться покласти в коричневий пакет та додати туди кілька фруктів, що виділяються етилен. Це можуть бути яблука або стиглі банани. Зберігайте пакет у сухому місці за кімнатної температури.

Під час дозрівання нектаринів перевіряйте їх кожен день та відокремлюйте стиглі плоди. Переконайтеся, що весь плід трохи м’який, адже одне м’яке місце не означає, що нектарин повністю стиглий.

Зазвичай, через 1–3 дні ви помітите, що нектарини вже не такі тверді.

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Важливо не використовувати поліетиленові пакети для дозрівання нектаринів та інших фруктів. Хоча вони теж затримують весь етилен всередині, вони також утримують вологу, яка спричиняє передчасне псування.