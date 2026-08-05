Усе залежить від страви, яку ви плануєте готувати, адже цей спосіб має як переваги, так і недоліки

Деякі люди звикли розрізати картоплю перед варінням, щоб вона швидше приготувалася. Проте такий спосіб підходить не завжди. Усе залежить від страви, яку ви плануєте готувати, адже цей спосіб має як переваги, так і недоліки. Pysznosci розповідають, коли картоплю справді варто нарізати.

Коли картоплю справді варто нарізати?

Нарізана картопля готується набагато швидше, що робить цей варіант ідеальним, якщо у вас обмаль часу. Також нарізана картопля є гарним варіантом для пюре, пельменів або ньокі, оскільки рівномірно розм’якшується та легко розминається.

Однак важливо пам’ятати, що маленькі шматочки мають більший контакт з водою. І це означає, що вони можуть поглинати більше води та втрачати деякі свої мінерали та вітаміни. Тому краще не нарізати картоплю надто дрібно.

Коли картоплю краще варити цілою?

Варіння картоплі цілою сприяє тому, що м’якуш вбирає менше води. Завдяки цьому овочі зберігають більш щільну структуру, інтенсивніший смак і частину поживних речовин, особливо тих, що розчиняються у воді, таких як вітамін С або калій. Це найкращий вибір, якщо ви плануєте подати картоплю як гарнір до обіду, приготувати картопляний салат або згодом запекти її.

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Якщо картоплини однакового розміру, вони зваряться рівномірно. У разі більших картоплин варто обирати екземпляри приблизно однакового розміру або розрізати лише найбільші картоплини.