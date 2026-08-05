Проте розв’язати цю проблему можна за допомогою простого способу

Пергаментний папір часто скручується одразу після того, як його дістають із рулону. Через це його незручно вкладати у форму для випікання, адже краї постійно підіймаються. Проте розв’язати цю проблему можна за допомогою простого способу, який займає лише кілька секунд. Simply Recipes розповідає, як швидко вирівняти пергамент.

Як швидко вирівняти пергамент?

Щоб папір став комфортним у використанні, його рекомендують злегка зім’яти в руках, а потім знову розправити. Після цього пергамент стає більш піддатливим, легко вкладається у форму та не намагається згорнутися назад. Цей спосіб працює з пергаментним папером будь-якої марки, розміру чи форми.

Такий спосіб особливо зручний під час використання глибоких форм для кексів, запіканок або хліба, де краї пергаменту часто скручуються.