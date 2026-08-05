Одна спеція змінює все: що додати в кляр для соковитих відбивних
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Один простий інгредієнт здатний зробити кляр ароматнішим
Щоб ваші відбивні були соковитими та смачним, звертати увагу слід не лише на м’ясо, а й на кляр. Один простий інгредієнт здатний зробити кляр ароматнішим, а страву - більш насиченою на смак. ТСН розповідає, що додати в кляр, щоб відбивні вийшли ідеальними.
Яку спецію додати у кляр?
Кулінари зазначають, що копчена паприка здатна повністю змінити смак відбивних. На відміну від звичайної паприки, вона має легкий аромат димку. І через це звичайна відбивна перетворюється на страву, приготовану на відкритому вогні.
Крім цього, спеція надає кляру красивого золотисто-рум’яного кольору.
Для більшості рецептів достатньо половини чайної ложки копченої паприки на порцію кляру.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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