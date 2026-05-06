Свинячі відбивні часто виходять сухими, навіть якщо дотримуватися базового рецепта. Причина зазвичай криється не в самому м’ясі, а в техніці приготування. Simply Recipes розповідає, як приготувати відбивні, щоб вони вийшли ідеальними.

Як приготувати соковиті свинячі відбивні?

Спочатку м’ясо потрібно нарізати шматками правильної товщини. Ідеально – 2,5 см завширшки. Потім м’ясо слід промокнути паперовим рушником, щедро посипати сіллю та перцем.

Сковорідку перед приготуванням відбивних слід розігріти, і потім покласти на пательню відбивну, залишивши так на кілька хвилин, щоб утворилася скоринка.

Коли перша сторона набуде глибокого золотистого кольору, час перевернути. Це також сигнал, щоб трохи зменшити вогонь і додати одну-дві столові ложки вершкового масла, а також будь-які ароматичні трави на ваш смак.

Коли масло розтопиться і почне пінитися, нахиліть сковороду до себе, щоб воно зібралося з одного боку. Потім ложкою зачерпніть його і поливайте нам відбивну кілька разів поспіль протягом декількох хвилин або доти, поки температура свинини не досягне 62°C.

Наостанок дайте м’ясу відпочити кілька хвилин перед нарізанням. Якщо на сковороді залишилося масло, його можна вилити ложкою прямо на м’ясо.

Цей метод доволі ефективний, оскільки свинина може швидко пересмажитися. Поливаючи м’ясо жиром, ви створюєте в сковороді ефект «конвекції». Поки нижня частина готується під прямим впливом тепла сковороди, розігріте масло продовжує м’яко прожарювати верхню частину, надаючи страві насиченого смаку.