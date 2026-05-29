Недозріла або надто кисла полуниця часто розчаровує своїм смаком – вона може бути твердою та майже без солодкості. Однак існує простий кулінарний спосіб, який допомагає розкрити смак ягід і зробити його значно приємнішими. Crafty Cooking Mama розповідає, як покращити смак недозрілої полуниці.

Як покращити смак полуниці?

Один із найпоширеніших методів покращення смаку полягає в додаванні звичайного цукру. Очищені ягоди потрібно нарізати, пересипати цукром і добре перемішати. Після цього накрийте їх кришкою та поставте в холодильник на кілька годин.

Цукор та натуральні кислі соки полуниці змішаються та промаринують ягоди в солодкому соусі. Найкраще цей спосіб працює із сумішшю соковитих стиглих та не дуже стиглих ягід.