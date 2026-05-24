Кремове морозиво у вафлях або печиві – десерт, який багато хто пам’ятає ще з дитинства. Ніжна вершкова начинка між хрусткими вафельними пластинами тане в роті та нагадує про літні канікули й прогулянки у дворі. Приготувати таке морозиво вдома дуже просто – знадобляться лише три основні інгредієнти та кілька годин у морозильнику. Рецепт від Pysznosci.

Інгредієнти Вершки 30% 400 мл Згущене молоко 150 мл Вафельні пластини 120 г Спосіб приготування: Крок 1 Добре охолодіть вершки перед приготуванням. Влийте у велику миску. Збивайте міксером до густої та пухкої консистенції. Крок 2 Додайте згущене молоко. Обережно перемішайте масу лопаткою до однорідності. Крок 3 Застеліть прямокутну форму харчовою плівкою. Крок 4 Викладіть половину вафельних пластин щільно одна до одної. Розподіліть вершкову масу поверх вафель і розрівняйте. Крок 5 Накрийте начинку рештою вафельних пластин. Злегка притисніть вафлі руками. Крок 6 Поставте форму в морозильник щонайменше на 4 години. Крок 7 Дістаньте морозиво з форми та наріжте прямокутними шматочками.