Домашнє морозиво-сендвіч у вафлях. Рецепт дня
Кремове морозиво у вафлях або печиві – десерт, який багато хто пам’ятає ще з дитинства. Ніжна вершкова начинка між хрусткими вафельними пластинами тане в роті та нагадує про літні канікули й прогулянки у дворі. Приготувати таке морозиво вдома дуже просто – знадобляться лише три основні інгредієнти та кілька годин у морозильнику. Рецепт від Pysznosci.
Інгредієнти
|Вершки 30%
|400 мл
|Згущене молоко
|150 мл
|Вафельні пластини
|120 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Добре охолодіть вершки перед приготуванням. Влийте у велику миску. Збивайте міксером до густої та пухкої консистенції.
Крок 2
Додайте згущене молоко. Обережно перемішайте масу лопаткою до однорідності.
Крок 3
Застеліть прямокутну форму харчовою плівкою.
Крок 4
Викладіть половину вафельних пластин щільно одна до одної. Розподіліть вершкову масу поверх вафель і розрівняйте.
Крок 5
Накрийте начинку рештою вафельних пластин. Злегка притисніть вафлі руками.
Крок 6
Поставте форму в морозильник щонайменше на 4 години.
Крок 7
Дістаньте морозиво з форми та наріжте прямокутними шматочками.