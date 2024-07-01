Освіжаючий сорбет з полуниці та персиків. Рецепт дня0
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У спекотну літню погоду хочеться чогось холодного та освіжаючого. Фруктовий сорбет відмінно підійде.
Інгредієнти:
- персики – 1 кг;
- полуниця – 500 г;
- цукор – 150 г;
- пектин – 11 г;
- лимонний сік – 25 мл.
Спосіб приготування:
Персики занурити в окріп приблизно на 45 секунд і покласти у воду з льодом. Очистити від шкірки, ділиться Володимир Ярославський.
Полуницю помити, прибрати хвостики, подрібнити блендером і додати сік лимона. Пюре поставити на вогонь і додати цукор, попередньо змішаний з пектином.
Прогрівати, помішуючи вінчиком, до кипіння. Дати покіпити до однієї хвилини.
Додати дольки персиків і знову прогріти до кипіння. Потримати на вогні 3-4 хвилини.
Суміш перебити в однорідну масу, за необхідності додати цукру чи лимонного соку, охолодити.
Перелити в контейнер і поставити в морозилку приблизно на 6-7 годин. Кожні 3-4 години перемішувати сорбет.