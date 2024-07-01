У спекотну літню погоду хочеться чогось холодного та освіжаючого. Фруктовий сорбет відмінно підійде.

Інгредієнти:

персики – 1 кг;

полуниця – 500 г;

цукор – 150 г;

пектин – 11 г;

лимонний сік – 25 мл.

Спосіб приготування:

Персики занурити в окріп приблизно на 45 секунд і покласти у воду з льодом. Очистити від шкірки, ділиться Володимир Ярославський.

Полуницю помити, прибрати хвостики, подрібнити блендером і додати сік лимона. Пюре поставити на вогонь і додати цукор, попередньо змішаний з пектином.

Прогрівати, помішуючи вінчиком, до кипіння. Дати покіпити до однієї хвилини.

Додати дольки персиків і знову прогріти до кипіння. Потримати на вогні 3-4 хвилини.

Суміш перебити в однорідну масу, за необхідності додати цукру чи лимонного соку, охолодити.

Перелити в контейнер і поставити в морозилку приблизно на 6-7 годин. Кожні 3-4 години перемішувати сорбет.