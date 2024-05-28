Морозиво – не просто десерт, а справжнє холодне задоволення, яке ви з легкістю зможете приготувати вдома самостійно. Пропонуємо рецепт з книги «Найсмачніші страви з душею», Олени Богданової.

Інгредієнти:

молоко – 250 мл.;

вершки (33% жирності) – 350 мл.;

твердий чорний/молочний шоколад – 25 гр.;

яєчні жовтки – 2 шт.;

какао-порошок – 30 гр.;

цукор – 50 гр.;

ванілін – 5-10 гр.

Спосіб приготування:

Насамперед слід змішати вершки, молоко і ванілін, поставити на вогонь і практично довести до кипіння (до 80 градусів).

Змішайте цукор, яєчні жовтки, какао-порошок і розтоплений шоколад. Масу слід збивати до повного розчинення цукру.

В окрему ємність залийте 1 черпак теплого (не гарячого) молока і вершків, поступово додавайте туди цукрово-яєчну суміш та молочні продукти і збивайте їх поки маса не стане щільною (близько 5-7 хвилин).

Перелийте готову масу в ємність з кришкою і поставте її у холодильник. Суміш бажано перемішувати кожні 20-30 хвилин.