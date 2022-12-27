Це не просто цукерки. Це вишуканий десерт. А ще для того, аби його зробити, не потрібна електроенергія.

Інгредієнти:

шоколад (гіркий) - 200 гр.

какао 50 гр.

цукрова пудра 100 гр.

ром 3 ст.л.

вершки (обов’язково жирні) 100 гр.

масло 100 гр.

Цукерки можна обкачати в подрібнених горіхах або вафлях (фото Shutterstock)

Розтопити шоколад та масло на водяній бані та добре перемішати. Додати цукрову пудру та вершки, ще раз перемішати та дати охолонути.

Влити ром (можна замінити коньяком або взагалі відмовитися від алкоголю), знову перемішати та поставите отриману масу на 12 годин у холодильник (або на балкон, якщо температура повітря дозволяє).

Коли вона застигне, ложкою відокремити невеликі шматочки та сформувати кульки. Обкачати кожну цукерку у какао (за бажанням можна у перемелених горіхах).

Готові трюфелі потрібно зберігати у холодильнику.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»