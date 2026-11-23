Під час приготування зі шпинату часто виділяється надлишок вологи

Заморожений шпинат – зручний продукт, який можна додати до гарніру, соусу чи омлету. Проте під час приготування він часто виділяє забагато рідини. Щоб цього уникнути, важливо знати деякі нюанси. Видання Pysznosci розповідає, які правильно смажити заморожений шпинат.

Завдяки своїй консистенції заморожений шпинат найкраще поєднується зі сметаною або яйцем. Він також добре смакує з м’ясом.

Як правильно смажити заморожений шпинат:

У глибокій сковороді розігрійте трохи топленого масла.

Додайте заморожений шпинат, накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні кілька хвилин, доки він не розморозиться.

Зніміть кришку, збільште вогонь до середнього й смажте, доки не випарується зайва волога.

Час від часу помішуйте дерев’яною лопаткою, щоб нічого не підгоріло.