Дієтолог не рекомендує смажити шпинат занадто довго, адже його поживна цінність знизиться

Щоб шпинат під час приготування зберіг всі корисні речовини, потрібно правильно його підготувати. Ukr.Media розповідає, як зберегти максимальну кількість цінних речовин під час приготування.

Дієтолог Бетюль Мерд розповів, що перед вживанням шпинату його потрібно промити у воді з додаванням оцту. Він пояснює, що так продукт можна очистити від бактерій.

Також, якщо різати шпинат занадто великими шматками, він може втратити більшу кількість вітаміну С.

Окрім цього шпинат не поєднується з усіма продуктами. Наприклад, йогурт додавати в шпинат Бетюль не рекомендує. Залізо, які містить шпинат та кальцій в молочному продукті заважають засвоєнню один одного.