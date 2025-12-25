Запечена гуска з яблуками. Рецепт дня0
Запечена гуска з яблуками – традиційна новорічна страва з насиченим ароматом і глибоким смаком. Поєднання соковитого м’яса, фруктової начинки та вишуканого соусу робить її справжньою окрасою святкового столу. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Гуска
|3,5 кг
|Ялівець
|1 ч. л.
|Перець чорний мелений
|1 ч. л.
|Сіль
|за смаком
|Яблука
|8 шт.
|Цибуля ріпчаста
|3 шт.
|Масло вершкове
|2 ст. л.
|Кориця мелена
|1 ч. л.
|Вино біле сухе
|200 мл
|Для соусу:
|Вода
|1 л
|Морква
|1 шт.
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Цибуля порей
|1 шт.
|Крохмаль кукурудзяний
|2 ст. л.
|Вино біле сухе
|50 мл
|Джем смородиновий або порічковий
|3 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розріжте половину яблук скибочками, цибулю очистіть і наріжте на великі частини.
Крок 2
Розігрійте вершкове масло на сковорідці, додайте яблука й цибулю, посипте корицею та обсмажуйте до м’якості, потім повністю остудіть начинку.
Крок 3
Розітріть сіль із перцем та ягодами ялівцю, натріть гуску зовні та зсередини.
Крок 4
Нафаршируйте гуску яблучно-цибулевою начинкою, зашийте черевну порожнину та викладіть у гусятницю.
Крок 5
Розігрійте духовку до 160 °C, влийте вино до гуски, викладіть навколо половинки решти яблук, накрийте кришкою та запікайте близько 3 годин.
Крок 6
Для соусу складіть гусячі обрізки та овочі в сотейник, залийте водою, доведіть до кипіння та варіть 1,5–2 години, доки бульйон не увариться.
Крок 7
Дістаньте гуску, перекладіть на деко, підвищте температуру духовки до 200 °C та підрум’яньте без кришки 15–20 хвилин. Злийте м’ясні соки, відокремте жир, змішайте їх з процідженим бульйоном і доведіть до кипіння.
Крок 8
Розведіть крохмаль у холодному бульйоні, влийте в соус, додайте джем і варіть до загустіння. Перекладіть гуску на сервірувальну тарілку, обкладіть запеченими яблуками та подавайте разом із соусом.