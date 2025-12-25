Запечена гуска з яблуками – традиційна новорічна страва з насиченим ароматом і глибоким смаком. Поєднання соковитого м’яса, фруктової начинки та вишуканого соусу робить її справжньою окрасою святкового столу. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Гуска 3,5 кг Ялівець 1 ч. л. Перець чорний мелений 1 ч. л. Сіль за смаком Яблука 8 шт. Цибуля ріпчаста 3 шт. Масло вершкове 2 ст. л. Кориця мелена 1 ч. л. Вино біле сухе 200 мл Для соусу: Вода 1 л Морква 1 шт. Цибуля ріпчаста 1 шт. Цибуля порей 1 шт. Крохмаль кукурудзяний 2 ст. л. Вино біле сухе 50 мл Джем смородиновий або порічковий 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Розріжте половину яблук скибочками, цибулю очистіть і наріжте на великі частини.

Крок 2 Розігрійте вершкове масло на сковорідці, додайте яблука й цибулю, посипте корицею та обсмажуйте до м’якості, потім повністю остудіть начинку.

Крок 3 Розітріть сіль із перцем та ягодами ялівцю, натріть гуску зовні та зсередини.

Крок 4 Нафаршируйте гуску яблучно-цибулевою начинкою, зашийте черевну порожнину та викладіть у гусятницю.

Крок 5 Розігрійте духовку до 160 °C, влийте вино до гуски, викладіть навколо половинки решти яблук, накрийте кришкою та запікайте близько 3 годин.

Крок 6 Для соусу складіть гусячі обрізки та овочі в сотейник, залийте водою, доведіть до кипіння та варіть 1,5–2 години, доки бульйон не увариться.

Крок 7 Дістаньте гуску, перекладіть на деко, підвищте температуру духовки до 200 °C та підрум’яньте без кришки 15–20 хвилин. Злийте м’ясні соки, відокремте жир, змішайте їх з процідженим бульйоном і доведіть до кипіння.