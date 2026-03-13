Канапки по-львівськи. Рецепт дня0
Проста, але дуже смачна закуска, яку часто подають на галицьких святкових столах. Особливість цих канапок – ніжна сирна намазка з часником і спеціями. Вона чудово поєднується з ковбасою, шинкою та свіжими овочами. Приготуйте такі канапки до Великоднього столу або будь-якого родинного застілля. Рецепт від Cook with me at home.
Інгредієнти
|хліб або батон
|1 шт.
|ковбаса
|150–200 г
|шинка
|150–200 г
|квашений огірок
|1–2 шт.
|свіжий огірок
|1 шт.
|свіжий помідор
|1–2 шт.
|сирна намазка:
|сир кисломолочний
|330 г
|масло
|100 г
|часник
|2 зубчики
|солодка паприка
|1/2 ч. л.
|сіль
|за смаком
|перець
|за смаком
|додатково:
|варені яйця
|2 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте сирну намазку: до кисломолочного сиру додайте масло кімнатної температури, солодку паприку, сіль, перець і видавлений часник.
Крок 2
Збийте інгредієнти блендером до однорідної ніжної маси.
Крок 3
Наріжте хліб або батон скибками.
Крок 4
Змастіть кожну скибку підготовленою сирною намазкою.
Крок 5
Наріжте тонкими скибками помідор, свіжий огірок, квашений огірок, ковбасу та шинку.
Крок 6
Наріжте варені яйця кружальцями.
Крок 7
Викладіть на канапки ковбасу або шинку, додайте овочі та шматочки яйця.