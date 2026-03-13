Проста, але дуже смачна закуска, яку часто подають на галицьких святкових столах. Особливість цих канапок – ніжна сирна намазка з часником і спеціями. Вона чудово поєднується з ковбасою, шинкою та свіжими овочами. Приготуйте такі канапки до Великоднього столу або будь-якого родинного застілля. Рецепт від Cook with me at home.

Інгредієнти хліб або батон 1 шт. ковбаса 150–200 г шинка 150–200 г квашений огірок 1–2 шт. свіжий огірок 1 шт. свіжий помідор 1–2 шт. сирна намазка: сир кисломолочний 330 г масло 100 г часник 2 зубчики солодка паприка 1/2 ч. л. сіль за смаком перець за смаком додатково: варені яйця 2 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Підготуйте сирну намазку: до кисломолочного сиру додайте масло кімнатної температури, солодку паприку, сіль, перець і видавлений часник. Крок 2 Збийте інгредієнти блендером до однорідної ніжної маси. Крок 3 Наріжте хліб або батон скибками. Крок 4 Змастіть кожну скибку підготовленою сирною намазкою. Крок 5 Наріжте тонкими скибками помідор, свіжий огірок, квашений огірок, ковбасу та шинку. Крок 6 Наріжте варені яйця кружальцями. Крок 7 Викладіть на канапки ковбасу або шинку, додайте овочі та шматочки яйця.