Поєднання свіжих овочів, варених яєць і кукурудзи робить салат ситним, але легким. Заправка з майонезу, сметани та гірчиці додає ніжного й трохи пікантного смаку. Рецепт від Shuba. Інгредієнти редиска 7 шт. огірок 1 шт. зелена цибуля 1 пучок яйця курячі 3 шт. кукурудза консервована 6 ст. л. майонез за смаком сметана 15% за смаком гірчиця за смаком сіль за смаком перець чорний мелений за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Помийте редиску й огірок. Наріжте редиску кружальцями, перекладіть у миску. Крок 2 Наріжте огірок кільцями або півкільцями, додайте до редиски. Крок 3 Подрібніть зелену цибулю, всипте до овочів. Крок 4 Злийте рідину з кукурудзи, додайте кукурудзу в миску. Крок 5 Почистьте варені яйця, наріжте їх шматочками, додайте до салату. Крок 6 Поєднайте майонез, сметану, гірчицю, сіль і перець, перемішайте до однорідності. Крок 7 Додайте заправку до салату, добре перемішайте і подавайте.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter