Весняний салат з яйцями, огірками та редискою. Рецепт дня0
Поєднання свіжих овочів, варених яєць і кукурудзи робить салат ситним, але легким. Заправка з майонезу, сметани та гірчиці додає ніжного й трохи пікантного смаку. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|редиска
|7 шт.
|огірок
|1 шт.
|зелена цибуля
|1 пучок
|яйця курячі
|3 шт.
|кукурудза консервована
|6 ст. л.
|майонез
|за смаком
|сметана 15%
|за смаком
|гірчиця
|за смаком
|сіль
|за смаком
|перець чорний мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте редиску й огірок. Наріжте редиску кружальцями, перекладіть у миску.
Крок 2
Наріжте огірок кільцями або півкільцями, додайте до редиски.
Крок 3
Подрібніть зелену цибулю, всипте до овочів.
Крок 4
Злийте рідину з кукурудзи, додайте кукурудзу в миску.
Крок 5
Почистьте варені яйця, наріжте їх шматочками, додайте до салату.
Крок 6
Поєднайте майонез, сметану, гірчицю, сіль і перець, перемішайте до однорідності.
Крок 7
Додайте заправку до салату, добре перемішайте і подавайте.
