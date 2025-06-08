Редиска – не лише хрумкий інгредієнт для салатів, а й універсальний овоч, з якого можна приготувати чимало легких і смачних страв. Вона містить багато вітамінів, має свіжий пікантний смак і додає яскравості будь-якій страві. Ми зібрали три прості рецепти з редискою, які легко приготувати вдома. Вони стануть чудовим доповненням до вашого літнього меню.

Салат з битої редиски – це оригінальна і водночас дуже проста страва, яка освіжає та додає нових смакових вражень. Завдяки легкому приготуванню та мінімальній кількості інгредієнтів, він ідеально підходить для літніх днів. Бита редиска розкриває більш насичений смак і краще вбирає заправку, що робить салат особливо ароматним.

Багато хто звик сприймати редиску лише як свіжий інгредієнт для весняних салатів. Але насправді цей овоч здатен здивувати – варто лише запекти або підсмажити його, як він відкриває зовсім інший, м’який і ніжний смак.

Холодник з редискою – це справжня вітамінна бомба у весняні дні. Він готується просто: кефір, варене яйце, огірок, зелень і, звісно, хрумка редиска. Такий суп не тільки освіжає, а й нагадує про літо та бабусину кухню.