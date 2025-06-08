Що приготувати з редиски. Три легкі страви
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Редиска – не лише хрумкий інгредієнт для салатів, а й універсальний овоч, з якого можна приготувати чимало легких і смачних страв. Вона містить багато вітамінів, має свіжий пікантний смак і додає яскравості будь-якій страві. Ми зібрали три прості рецепти з редискою, які легко приготувати вдома. Вони стануть чудовим доповненням до вашого літнього меню.
Салат з битої редиски
Салат з битої редиски – це оригінальна і водночас дуже проста страва, яка освіжає та додає нових смакових вражень. Завдяки легкому приготуванню та мінімальній кількості інгредієнтів, він ідеально підходить для літніх днів. Бита редиска розкриває більш насичений смак і краще вбирає заправку, що робить салат особливо ароматним.
Салат із запеченої редиски та картоплі
Багато хто звик сприймати редиску лише як свіжий інгредієнт для весняних салатів. Але насправді цей овоч здатен здивувати – варто лише запекти або підсмажити його, як він відкриває зовсім інший, м’який і ніжний смак.
Холодник з редискою
Холодник з редискою – це справжня вітамінна бомба у весняні дні. Він готується просто: кефір, варене яйце, огірок, зелень і, звісно, хрумка редиска. Такий суп не тільки освіжає, а й нагадує про літо та бабусину кухню.