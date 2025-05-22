Кабачки – універсальний овоч, який чудово підходить для щоденного раціону. Вони легкі, корисні та швидко готуються, що робить їх ідеальним вибором для «зайнятих» буднів. У добірці від ZAXID.NET – п’ять простих і смачних страв із кабачків, які урізноманітнять ваше меню.

Кабачковий паштет – це проста, бюджетна та корисна страва, яку легко приготувати вдома. Вона ідеально підходить для легкого сніданку, перекусу або як намазка на хліб. Основні інгредієнти – доступні, а сам процес займає мінімум часу.

Усього кілька інгредієнтів, трохи спецій, лічені хвилини в духовці – і ви отримаєте пікантну, ароматну закуску, яка ідеально доповнить будь-який обід або вечерю. Запечені кабачки смакують самостійно або в парі з улюбленими соусами.

Кабачковий рулет – це цікава альтернатива звичним закускам, яка поєднує в собі легкість овочів та яскравий смак начинки. Він добре підходить як для повсякденного меню, так і для святкового столу. Такий рулет готується з простих інгредієнтів і має апетитний вигляд.

Кабачки можна не тільки смажити чи запікати, а й їсти сирими. У легкому літньому салаті ви сповна відчуєте його смак.

Кабачкові оладки – смачна і корисна страва. Здатність кабачків легко поєднуватися з різними інгредієнтами робить їх універсальними та дозволяє експериментувати у кулінарних творіннях.