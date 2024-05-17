Кабачкові оладки за 10 хвилин. Рецепт дня
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Кабачкові оладки – смачна і корисна страва. Здатність кабачків легко поєднуватися з різними інгрідієнтами робить їх універсальними та дозволяє експериментувати у кулінарних творіннях. Рецепт оладок читайте на ZAXID.NET.
Інгредієнти:
- кабачок – 1 шт.;
- яйце – 1шт.;
- борошно – 1 ст. л.;
- часник – 1 зубчик;
- пучок кропу;
- сіль;
- олія;
- сметана.
Спосіб приготування
Кабачок натерти на дрібній тертці. Посолити, залишити на 5 хвилин і відтиснути сік. Додати подрібнений часник, дрібно нарізаний кріп, борошно та яйце.
Розігріти сковорідку з олією. Столовою ложкою викласти оладки та обсмажити з двох сторін на помірному вогні.
Подавати можна зі сметаною та кропом.
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