Кабачкові оладки – смачна і корисна страва. Здатність кабачків легко поєднуватися з різними інгрідієнтами робить їх універсальними та дозволяє експериментувати у кулінарних творіннях. Рецепт оладок читайте на ZAXID.NET.

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт.;

яйце – 1шт.;

борошно – 1 ст. л.;

часник – 1 зубчик;

пучок кропу;

сіль;

олія;

сметана.

Спосіб приготування

Кабачок натерти на дрібній тертці. Посолити, залишити на 5 хвилин і відтиснути сік. Додати подрібнений часник, дрібно нарізаний кріп, борошно та яйце.

Розігріти сковорідку з олією. Столовою ложкою викласти оладки та обсмажити з двох сторін на помірному вогні.

Подавати можна зі сметаною та кропом.