Пропущені сніданки негативно відіб'ються і на фігурі, і на здоров'ї

Значна частина людей вранці відмовляється від сніданку не тому, що не хоче їсти, а тому, що часу бракує на його приготування, і дорогою до вишу чи роботи, перехоплює щось нашвидкуруч. І, як правило, шкідливу їжу. Лікарі кажуть: ця погана звичка згодом може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Людям, які пропускають сніданок, важко контролювати відчуття голоду впродовж дня, вони більше споживатимуть шкідливу їжу, а це – надлишкові калорії, які ведуть до надлишкових кілограмів. Сніданок допомагає підтримувати здоровий рівень глюкози у крові, регулює травлення, роботу ендокринної та серцево-судинної систем, допомагає активізувати обмін речовин, що сприяє спалюванню калорій і підтримці здорової ваги, відновлює сили після сну, забезпечує організм енергією, поживними речовинами тощо.

«Між вечерею та сніданком проходить приблизно 8-12 годин. Тож після пробудження мозок потребує підзарядки, щоб нормально функціонувати. Сніданок стимулює пам'ять, концентрацію уваги та готовність навчатися, ефективно працювати», – каже дієтологиня Ванда Леванюк.

За її словами, снідати варто не пізніше ніж через дві години після пробудження.

ZAXID.NET підібрав для вас 10 рецептів смачних і корисних сніданків з доступних продуктів. Вони смакуватимуть як дітям-школярам, так і дорослим. І, головне, на їх приготування іде мінімум часу, всього 10-15 хвилин.

10 ідей для смачних сніданків

Омлет зі свіжими овочами

Інгредієнти:

яйця – 2-3 шт.

твердий сир – 45 г

кріп, петрушка, зелена цибуля ( за смаком) -2-3 гілочки чи пера

овочі (на вибір): огірок, помідор, болгарський перець (по половинці кожного. Якщо смакує, можна і цілий)

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Яйця вибити у глибоку посудину, злегка підсолити і збити вінчиком. Сковорідку нагріти, влити трішки олії і пензликом змастити всю сковорідку. Вилити збиті яйця, а зверху посипати тертим твердим сиром. До омлету додати шматок хліба і порізані овочі.

Омлет з тушкованими овочами

Інгредієнти:

яйця – 2-3 шт.

твердий сир – 45 г

помідор – 1 великий або 2 менші

цибуля ріпчаста – 1 велика

сметана – 1 ст.л з чубком

зелень (кріп, петрушка, цибуля) – за смаком

сіль – дрібка

Спосіб приготування:

Омлет краще готувати у невеликій високій сковороді. У нагріту сковороду влити трішки олії, пензликом змазати всю сковорідку і викласти порізану кільцями цибулю. Цибуля не повинна смажитися, а лише змякнути, тому зменшуємо вогонь і накриваємо кришкою. Через 2-3 хв. перевертаємо цибулю на інший бік, а зверху на неї викладаємо порізаний кружальцями помідор. Коли помідор нагріється, з нього виделкою легко можна зняти шкірку, а можна зняти шкірку перед нарізкою, для цього треба занурити його у гарячу воду на 1 хв. А тоді зверху на помідори виливаємо збиті з сіллю і сметаною яйця, посипаємо сиром, закриваємо кришкою і чекаємо пару хвилин. Омлет готовий. Перед подачею посипаємо дрібно нарізаною зеленню.

Вівсянка

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 50 г

молоко – 100-200 г

ягоди, фрукти, горіхи (на вибір) – жменька

сіль, цукор, мед – за смаком

Спосіб приготування:

Вівсяні пластівці можна варити і на воді, і на молоці. Тим, хто дбає про фігуру, краще на воді, а наприкінці варіння додати трішки молока (100 г). Пластівці засипаємо у кип’ячі молоко чи воду і варимо кілька хвилин. Краще брати ті, які потрібно варити трішки довше, вони корисніші. За смаком додаємо сіль, цукор, кому що більше смакує або взагалі без солі і цукру. У тарілку каші можна додати замість цукру мед. До вівсянки можна додати все, що ви любите: жменьку ягід свіжих чи морожених або порізати фрукти (банан, грушу, яблуко, персик), посипати горіхами чи насінням. Якщо використовуєте яблуко чи грушу, додайте 0, 5 ч.л кориці. Ситно, смачно і корисно.

Сир з йогуртом, ягодами чи фруктами

Інгредієнти:

сир зернистий – 150-170 г

грецький йогурт – 100 г

ягоди сезонні – жменька або яблуко, груша, персик, банан – 1 шт.

цукор, мед - за смаком

Спосіб приготування:

У високу посудину висипаємо сир, додаємо до нього йогурт, цукор, можна ванільний або трішки меду і все перемішуємо. Викладаємо на тарілку і зверху посипаємо ягодами або нарізаними фруктами.

Сирники зі сметаною або джемом

Інгредієнти:

сир (творог) – 170 г

яйце – 1 шт.

манка – жменька

цукор – 1 ст. л

ванільний цукор – 1 ч. л.

борошно для обкатування і олія для смаження

сметана або джем – за смаком

Спосіб приготування:

У посудину викладаємо сир, додаємо яйце, цукор і добре розминаємо, щоб вийшла однорідна маса. Висипаємо до нього манну крупу, ретельно перемішуємо і залишаємо на 7-10 хв, аби інгредієнти познайомилися і манка набухла. А тоді формуємо сирники (беремо приблизно 1 ст. л маси), формуємо сирник, обкатуємо в борошні і кладемо на розігріту сковороду. Смажемо на середньому вогні з двох боків 5-10 хв. І сирники готові. Їх можна їсти зі сметаною чи джемом.

Сирна запіканка

Інгредієнти:

яйця – 5 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

сир – 500 г;

манна крупа –5 ст. л.

Спосіб приготування:

Увімкніть духовку, нехай нагрівається. А тим часом вибийте у глибоку посудину яйця, покладіть до них сир і ретельно перемішайте. Додайте у суміш цукор, манку і знову перемішайте. Залиште на 20 хвилин, щоб інгредієнти «перезнайомилися», а манка набухла. Перекладіть підготовлену суміш у спеціальну форму і випікайте в духовці протягом 30 хв. при температурі 180 градусів.

Тост із авокадо

Інгредієнти:

авокадо – 1 шт.

скибочки цільнозернового хліба – 4

яйця – 2

сир «Фета» – 50 г

в'ялені томати – 4

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Вибирайте стиглі плоди авокадо, м'якоть яких можна розім'яти виделкою. Помийте його, розріжте на дві частини, видаліть кісточку і ложкою виберіть м’яку частину в тарілку. Авокадо і сир наріжте кубиками, в'ялені томати дрібно поріжте, додайде два зварені некруто яйця і все це розімніть виделкою до стану пасти. Сіль і перець додайте за смаком.

Хліб для тостів підсушіть у тостері або на пательні без олії. Викладіть масу на тости та насолоджуйтеся неймовірним смаком.

Смузі

Інгредієнти:

сир тофу – 100 г

нарізаний салат або петрушка – 1/2 склянки

банан – 1

морква відварена – 1

апельсин – 1



Спосіб приготування:

Усе покласти в блендер і збити. Можна додати 2-3 кубики льоду.

Бананово- протеїнові панкейки

Інгредієнти:

банан – 1

яйця – 2

оливкова олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Яйця збити, додати до них розім’ятий банан . Все добре перемішати. Смажити на пательні пару хвилин. Зверху можна додати меду. Вийде 6-8 панкейків. Можна робити з цієї суміші один млинець.

Фруктовий салат

Інгредієнти:

ягоди (суниця, полуниця, черешня , лохина) –200 г

яблуко – 50 г

сметана 15% – 20 г

Спосіб приготування:

Яблуко порізати кубиками, додати ягоди (полуниці можна розрізати на дві чи чотири частини) та полити сметаною.