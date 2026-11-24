Різдвяний сметанник із сухофруктами та горіхами – ароматна домашня випічка, яка стане чудовим доповненням до святкового столу. Для приготування цього пирога не потрібно замішувати традиційне тісто: достатньо чергувати шари сухої суміші та сметанної заливки. Завдяки сметані випічка виходить вологою, ніжною та насиченою на смак. Рецепт опублікував сайт Shuba.

Інгредієнти

Борошно пшеничне 100 г Вівсяні пластівці швидкого приготування 150 г Цукор 150 г Сіль 1 г Яйця 3 шт. Сметана 20% 500 г Вершкове масло 50 г Курага 80 г Родзинки 80 г Чорнослив без кісточок 80 г Волоські горіхи 100 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Промийте курагу, родзинки та чорнослив під проточною водою. Перекладіть сухофрукти в миску, залийте окропом і залиште на 3–5 хвилин. Потім злийте воду, обсушіть їх паперовими рушниками та наріжте невеликими шматочками.

Крок 2 Викладіть волоські горіхи на суху сковорідку та підсушіть приблизно 30 секунд. Дайте їм охолонути й подрібніть ножем.

Крок 3 Просійте борошно в глибоку миску, додайте сіль і вівсяні пластівці. Перемішайте сухі інгредієнти, всипте подрібнені горіхи та підготовлені сухофрукти. Ще раз усе добре перемішайте. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 В окремій мисці збивайте сметану з цукром вінчиком, доки крупинки майже повністю не розчиняться. Додайте яйця й перемішайте до однорідності.

Крок 5 Розігрійте духовку до 180 °C. Форму діаметром 24 см застеліть пергаментом так, щоб його краї трохи виступали за бортики.

Крок 6 Викладіть на дно форми частину сухої суміші та рівномірно розподіліть її. Полийте сметанною заливкою, використовуючи трохи менше половини її кількості.

Крок 7 Зверху додайте ще один шар сухої суміші, а потім обережно розподіліть решту сметанної заливки. Завершіть формування пирога сухою сумішшю.