Різдвяний сметанник із сухофруктами та горіхами. Рецепт дня
Різдвяний сметанник із сухофруктами та горіхами – ароматна домашня випічка, яка стане чудовим доповненням до святкового столу. Для приготування цього пирога не потрібно замішувати традиційне тісто: достатньо чергувати шари сухої суміші та сметанної заливки. Завдяки сметані випічка виходить вологою, ніжною та насиченою на смак. Рецепт опублікував сайт Shuba.
Інгредієнти
|Борошно пшеничне
|100 г
|Вівсяні пластівці швидкого приготування
|150 г
|Цукор
|150 г
|Сіль
|1 г
|Яйця
|3 шт.
|Сметана 20%
|500 г
|Вершкове масло
|50 г
|Курага
|80 г
|Родзинки
|80 г
|Чорнослив без кісточок
|80 г
|Волоські горіхи
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте курагу, родзинки та чорнослив під проточною водою. Перекладіть сухофрукти в миску, залийте окропом і залиште на 3–5 хвилин. Потім злийте воду, обсушіть їх паперовими рушниками та наріжте невеликими шматочками.
Крок 2
Викладіть волоські горіхи на суху сковорідку та підсушіть приблизно 30 секунд. Дайте їм охолонути й подрібніть ножем.
Крок 3
Просійте борошно в глибоку миску, додайте сіль і вівсяні пластівці. Перемішайте сухі інгредієнти, всипте подрібнені горіхи та підготовлені сухофрукти. Ще раз усе добре перемішайте.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
В окремій мисці збивайте сметану з цукром вінчиком, доки крупинки майже повністю не розчиняться. Додайте яйця й перемішайте до однорідності.
Крок 5
Розігрійте духовку до 180 °C. Форму діаметром 24 см застеліть пергаментом так, щоб його краї трохи виступали за бортики.
Крок 6
Викладіть на дно форми частину сухої суміші та рівномірно розподіліть її. Полийте сметанною заливкою, використовуючи трохи менше половини її кількості.
Крок 7
Зверху додайте ще один шар сухої суміші, а потім обережно розподіліть решту сметанної заливки. Завершіть формування пирога сухою сумішшю.
Крок 8
Натріть холодне вершкове масло на великій тертці та рівномірно розподіліть стружку по поверхні сметанника. Поставте форму в розігріту духовку та випікайте приблизно 35–40 хвилин. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою: вона має виходити із середини пирога сухою.