Литовський яблучний сир із медом і волоськими горіхами. Рецепт дня
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Яблучний сир – традиційний литовський десерт, який готують без молока та інших молочних продуктів. За консистенцією він нагадує щільний мармелад або фруктову пастилу, а завдяки меду, волоським горіхам і кориці має насичений смак та приємний аромат. Для приготування найкраще підійдуть кисло-солодкі яблука, які добре поєднуються із солодкими додатками. Рецепт публікує сайт Shuba.
Інгредієнти
|Яблука
|1,5 кг
|Цукор
|250 г
|Мед
|2 ст. л.
|Волоські горіхи
|50 г
|Мелена кориця
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте яблука, видаліть серцевини та наріжте плоди тонкими скибками. Перекладіть їх у каструлю з товстим дном, додайте цукор і ретельно перемішайте. Накрийте кришкою та залиште на 6–8 годин або на ніч, щоб яблука пустили сік.
Крок 2
Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть яблука до кипіння. Зменште нагрівання та варіть під кришкою 20–30 хвилин, періодично помішуючи, доки плоди не стануть м’якими.
Крок 3
Перетворіть проварені яблука на однорідне пюре за допомогою блендера або товкачика. Поверніть масу на плиту й варіть на слабкому вогні приблизно дві години, регулярно помішуючи, щоб вона не пригоріла. Уварюйте пюре до густої консистенції, за якої воно почне відставати від стінок каструлі.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Крупно порубайте волоські горіхи та підсушіть їх на сухій сковороді приблизно 30 секунд. Додайте горіхи, мед і мелену корицю до загуслої яблучної маси. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
Крок 5
Змочіть марлю водою, добре відтисніть її та складіть у 3–4 шари. Застеліть нею форму, миску або контейнер, викладіть гарячу яблучну масу й щільно утрамбуйте ложкою. Залиште десерт до повного охолодження.
Крок 6
Накрийте яблучну масу марлею та поставте зверху вантаж. Залиште на одну добу за кімнатної температури, щоб десерт ущільнився.
Крок 7
Через добу зніміть марлю та загорніть яблучний сир у пергамент. Перекладіть його в прохолодне місце щонайменше на два тижні, періодично перевертаючи для рівномірного підсихання.
Крок 8
Перевірте готовність десерту: він має стати щільним і легко нарізатися скибками. Зберігайте готовий яблучний сир у холодильнику та подавайте до чаю або кави.