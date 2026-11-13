Яблучний сир – традиційний литовський десерт, який готують без молока та інших молочних продуктів. За консистенцією він нагадує щільний мармелад або фруктову пастилу, а завдяки меду, волоським горіхам і кориці має насичений смак та приємний аромат. Для приготування найкраще підійдуть кисло-солодкі яблука, які добре поєднуються із солодкими додатками. Рецепт публікує сайт Shuba.

Інгредієнти

Яблука 1,5 кг Цукор 250 г Мед 2 ст. л. Волоські горіхи 50 г Мелена кориця 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте яблука, видаліть серцевини та наріжте плоди тонкими скибками. Перекладіть їх у каструлю з товстим дном, додайте цукор і ретельно перемішайте. Накрийте кришкою та залиште на 6–8 годин або на ніч, щоб яблука пустили сік.

Крок 2 Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть яблука до кипіння. Зменште нагрівання та варіть під кришкою 20–30 хвилин, періодично помішуючи, доки плоди не стануть м’якими.

Крок 3 Перетворіть проварені яблука на однорідне пюре за допомогою блендера або товкачика. Поверніть масу на плиту й варіть на слабкому вогні приблизно дві години, регулярно помішуючи, щоб вона не пригоріла. Уварюйте пюре до густої консистенції, за якої воно почне відставати від стінок каструлі. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Крупно порубайте волоські горіхи та підсушіть їх на сухій сковороді приблизно 30 секунд. Додайте горіхи, мед і мелену корицю до загуслої яблучної маси. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Крок 5 Змочіть марлю водою, добре відтисніть її та складіть у 3–4 шари. Застеліть нею форму, миску або контейнер, викладіть гарячу яблучну масу й щільно утрамбуйте ложкою. Залиште десерт до повного охолодження.

Крок 6 Накрийте яблучну масу марлею та поставте зверху вантаж. Залиште на одну добу за кімнатної температури, щоб десерт ущільнився.

Крок 7 Через добу зніміть марлю та загорніть яблучний сир у пергамент. Перекладіть його в прохолодне місце щонайменше на два тижні, періодично перевертаючи для рівномірного підсихання.