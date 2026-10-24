Яблучні мініслойки з листкового тіста – простий десерт, який можна приготувати за лічені хвилини. Для начинки знадобляться яблучне пюре та улюблене варення, які надають випічці приємної солодкості й фруктового аромату. В аерогрилі слойки вкриваються золотистою скоринкою, залишаючись ніжними всередині. Рецепт Shuba.

Інгредієнти

Листкове тісто 500 г Яблучне пюре 250 г Варення 2 ст. л. Пшеничне борошно 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте начинку. Розморозьте листкове тісто відповідно до інструкції на упаковці, але не допускайте, щоб воно стало надто теплим. Змішайте яблучне пюре з варенням. Якщо начинка рідка, проваріть її кілька хвилин до загустіння або додайте чайну ложку крохмалю. Перед використанням охолодіть.

Крок 2 Сформуйте слойки. Присипте робочу поверхню борошном і за потреби трохи розкачайте тісто. Наріжте його на 12–16 прямокутників. На половину заготовок викладіть начинку, залишаючи краї вільними. Накрийте рештою прямокутників, притисніть краї пальцями, а потім щільно защипніть виделкою. За бажанням зробіть зверху один-два невеликі надрізи для виходу пари.

Крок 3 Випікайте в аерогрилі. Розігрійте прилад до 180 °C. Викладіть слойки в кошик на пергамент з отворами, якщо виробник допускає його використання. Залишайте між заготовками простір для циркуляції гарячого повітря. Випікайте 10–14 хвилин до появи золотистої скоринки. Якщо всі слойки не поміщаються в кошику, готуйте їх партіями. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Подавайте випічку. Дайте готовим слойкам трохи охолонути, адже фруктова начинка всередині залишається дуже гарячою. Подавайте до чаю або кави.