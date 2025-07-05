Ароматні слойки з різними начинками часто манять з вітрини пекарні, але чи знаєте ви, що їх можна приготувати вдома самостійно з тим же ніжним смаком? За пропорціями у цьому рецепті ви зможете отримати 12 слойок. Рецепт від Кamelena.

Інгредієнти:

листкове тісто (бездріжджове) – 500 г;

вишні – 250 г;

цукор – 3-5 ст. л.;

крохмаль – 2-3 ч. л.;

яйце – 1 шт.;

борошно для посипки.

Спосіб приготування:

З вишні злити всю рідину і добре віджати саму вишню. Додати цукор і перемішати.

Робочу поверхню посипати невеликою кількістю борошна. Розкачати тісто в довжину до товщини 2-3 мм, розкачуючи в одному напрямку. Нарізати тісто на квадрати зі стороною близько 10 см.

Кожен квадрат змастити трохи збитим яйцем. На половину квадрата викласти вишню, посипати невеликою кількістю крохмалю. Закрити другу половину і добре придавити краї. По краю зробити візерунок виделкою, щоб додатково склеїти тісто.

Викласти слойки на деко, застелене пекарським папером, і знову змастити збитим яйцем.

Випікати у розігрітій до 200°C духовці близько 20-25 хвилин до золотистого кольору. Готові слойки остудити і за бажанням посипати цукровою пудрою.