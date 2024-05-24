Андрути, або вафельний торт зі згущеним молоком – це справжній смак дитинства. А щоб він не був занадто солодким, шеф-кухар Євген Клопотенко радить приготувати його із вишневим варенням, яке дасть приємну кислинку.

Інгредієнти:

круглі вафлі – 6 шт.;

волоські горіхи – 150 г;

згущене молоко – 1 банка;

вершкове масло – 200 г;

вишні (свіжі чи заморожені) – 250 г;

цукок – 100 г.

Спосіб приготування:

Дістаньте вершкове масло з холодильника завчасно, аби воно було розм’якшене.

Викладіть у каструлю 250 г вишень без кісточки. Можна використовувати як свіжі, так і заморожені вишні. Всипте 100 г цукру та перемішайте. Варіть на повільному вогні протягом 20 хвилин.

У миску викладіть варене згущене молоко та 200 г розм’якшеного вершкового масла. Перемішайте до однорідності блендером із насадкою віничик.

Через 20 хвилин перебийте вишні блендером, щоб вийшла однорідна маса. Поверніть каструлю на плиту та варіть ще 20 хвилин на повільному вогні. Дайте вишням охолонути.

Змащуйте кожну вафлю по черзі вареним згущеним молоком із маслом та варенням з вишень.

Верхній шар вафель та боки змастіть згущено-масляною сумішшю. Використовуйте спеціальну лопатку чи просто ложку.

Подрібніть ножем 150 г волоських горіхів та посипте ними торт зверху та з боків. Зберігайте торт у холодильнику.