Тертий пиріг зі сливами. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Один із найпростіших та найпопулярніших рецептів пирога зі свіжими сливами. Нагадуємо.
Інгредієнти:
- борошно 400 г
- цукор 150 г
- масло 200 г
- яйце 2 шт.
- сливи 10-12 шт.
- кориця 0, 5 ч. л.
- сіль дрібка
Пиріг зі сливами – ідеальна осіння випічка (фото Sweet Tablescapes)
Змішати борошно з цукром та сіллю. Додати шматочки холодного масла та розтерти всю масу пальцями в дрібну крихту. Додати яйця.
Швидко замісити тісто. Розділити тісто на дві частини (одна може бути трохи більшою), сформувати дві кулі, загорнути кожну в харчову плівку та покласти в холодильник мінімум на годину або в морозилку на пів години.
Зі слив видалити кісточки та нарізати їх тонкими скибочками, перемішати з корицею. Можна додати трохи цукру, якщо сливи надто кислі.
Розігріти духовку до 180°. Змастити форму для випічки олією або застелити пергаментним папером. Поступово натерти у форму першу (більшу) кулю тіста так, щоб повністю покрити дно форми. Зверху, трохи притискаючи тісто, розкласти скибочки слив. Потім рівномірно натерти другу частину тіста. Випікати пиріг приблизно 40-45 хвилин до золотистого кольору.
Пиріг охолодити та посипати цукровою пудрою.
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