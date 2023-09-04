Один із найпростіших та найпопулярніших рецептів пирога зі свіжими сливами. Нагадуємо.

Інгредієнти:

борошно 400 г

цукор 150 г

масло 200 г

яйце 2 шт.

сливи 10-12 шт.

кориця 0, 5 ч. л.

сіль дрібка

Пиріг зі сливами – ідеальна осіння випічка (фото Sweet Tablescapes)

Змішати борошно з цукром та сіллю. Додати шматочки холодного масла та розтерти всю масу пальцями в дрібну крихту. Додати яйця.

Швидко замісити тісто. Розділити тісто на дві частини (одна може бути трохи більшою), сформувати дві кулі, загорнути кожну в харчову плівку та покласти в холодильник мінімум на годину або в морозилку на пів години.

Зі слив видалити кісточки та нарізати їх тонкими скибочками, перемішати з корицею. Можна додати трохи цукру, якщо сливи надто кислі.

Розігріти духовку до 180°. Змастити форму для випічки олією або застелити пергаментним папером. Поступово натерти у форму першу (більшу) кулю тіста так, щоб повністю покрити дно форми. Зверху, трохи притискаючи тісто, розкласти скибочки слив. Потім рівномірно натерти другу частину тіста. Випікати пиріг приблизно 40-45 хвилин до золотистого кольору.

Пиріг охолодити та посипати цукровою пудрою.