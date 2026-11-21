Повернути меду рідку консистенцію можна за допомогою звичайної теплої води

Якщо мед довго зберігається, він може поступово густішати та перетворюватися на щільну масу з кристаликами. Через це продукт стає складніше набирати ложкою та використовувати. Однак викидати його не потрібно. Повернути меду рідку консистенцію можна за допомогою звичайної теплої води. УНІАН розповідає, як розтопити затверділий мед.

Як розтопити твердий мед?

Один із найкращих способів повернути меду рідку консистенцію – поступово прогріти його в теплій воді. Цей спосіб підходить навіть для великих банок, хоча й потребує трохи часу.

Для цього знадобиться:

Візьміть велику каструлю та наповніть її водою температурою приблизно 45°C.

Покладіть на дно рушник, щоб скляна банка не торкалася гарячої поверхні.

Поставте банку з медом у воду так, щоб її рівень сягав приблизно того місця, де банка починає звужуватися. Стежте, щоб рідина не потрапила всередину.

Залиште банку з медом прогріватися на 2–3 години. Коли вода охолоне, її потрібно замінити або обережно підігріти.

Час від часу мед можна перемішувати чистою ложкою, щоб кристали розчинилися рівномірно.