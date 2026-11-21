Цибуля краще підрум’яниться, якщо смажити її на середньому вогні без кришки

Смажена цибуля додає стравам насиченого аромату й солодкуватого смаку. Проте іноді вона надто розм’якає або підгоряє, так і не набувши золотистого кольору. УНІАН розповідає, як рівномірно підрум’янити цибулю на сковороді.

Як правильно смажити цибулю?

Для початку потрібно добре розігріти сковороду. Олії має бути достатньо, щоб вона покривала дно тонким шаром. Найкраще готувати цибулю на середньому вогні: так вона поступово розм’якшиться, набуде золотистого кольору та не підгорить.

Нарізану цибулю викладіть на вже гарячу сковороду, щоб вона одразу почала віддавати вологу.

Періодично перемішуйте цибулю, щоб шматочки рівномірно просмажувалися. Однак робити це надто часто не варто: так вона може перетворитися на м’яку масу.

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Під час смаження важливо, щоб зайва волога швидко випаровувалася. Цибулю краще солити через кілька хвилин після того, як викладете її на сковороду. Якщо зробити це одразу після нарізання, вона пустить сік.

Накривати сковороду кришкою не варто. Вона затримує пару, тому рідина випаровується повільніше.