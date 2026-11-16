Надлишок соди може надати цибулі мильного присмаку

Карамелізована цибуля надає стравам приємного солодкуватого смаку. Однак спроба прискорити її приготування за допомогою харчової соди може зіпсувати результат. Цибуля справді швидше підрум’яниться, але може набути мильного присмаку. Чому так стається і як виправити страву, розповідає Pixel Inform.

Чому сода може зіпсувати смак карамелізованої цибулі?

Харчова сода створює лужне середовище, у якому швидше відбувається реакція Маяра. Завдяки цьому цибуля підрум’янюється й набуває характерного аромату.

Після додавання соди цибуля може потемніти вже за кілька хвилин. Однак сам по собі золотисто-коричневий колір ще не гарантує насиченого солодкуватого смаку, який розвивається під час повільного приготування.

Важливо не переборщити із содою. Навіть половини чайної ложки може виявитися забагато для великої сковороди цибулі. Якщо сода розподілиться нерівномірно, там, де її більше, гіркуватий або мильний присмак буде відчутнішим.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Що робити, якщо цибуля набула мильного присмаку?

Зніміть сковороду з вогню.

Перекладіть цибулю в іншу посудину, а рідину й олію, що залишилися на дні, злийте.

Вмішайте в цибулю ложку масла або трохи вершків, щоб пом’якшити смак.

Крапніть трохи лимонного соку або оцту й перемішайте. Кислота допоможе частково нейтралізувати луг. Скуштуйте й за потреби додайте дрібку цукру.