Саме правильно розігріта олія – ключ до успішного обсмажування

Смажена цибуля надає стравам глибшого смаку, але її приготування нерідко викликає труднощі – то пригорає, то стає надто м’якою. Ukr.Media розповідає як уникнути цих помилок.

Що зробити перед смаженням?

Спочатку потрібно ретельно підготувати цибулю. Почистіть її від шкірки та наріжте потрібним способом, але пам’ятайте – розмір нарізки впливає на час приготування, тому намагайтеся нарізати цибулю рівномірно.

Після підготовлену цибулю помістять у глибоку місткість, щоб легко перемішати її з борошном. Для цього потрібно на кожен кілограм цибулі додати 3-4 столові ложки борошна. Це співвідношення оптимальне для створення тонкого борошняного покриття, яке захистить цибулю від пригорання та допоможе сформувати апетитну скоринку. Борошно також вбере частину вологи з цибулі, що сприяє кращому обсмаженню. Закрийте каструлю з цибулею та борошном та енергійно струшуйте її потягом кількох секунд.

Важливо, щоб вся цибуля була покрита тонким шаром борошна, але при цьому не утворювались грудки. Якщо ви помітили нерівномірне розподілення, можна акуратно перемішати вміст каструлі ложкою або лопаткою.

Як смажити?

Розігрійте достатню кількість олії на сильному вогні до високої температури. Саме правильно розігріта олія – ключ до успішного обсмажування. Ви можете перевірити готовність олії, кинувши в неї маленький шматок цибулі – якщо вона починає шипіти та пухиритися, олія досить гаряча.

У гарячу олію викладіть підготовлену цибулю, розподіливши її рівномірним шаром. Попри сильний вогонь, цибуля не підгорить завдяки захисному шару борошна. Але не забувайте періодично її помішувати до отримання бажаного золотистого кольору. Саме таке покриття допоможе сформувати скоринку, зберігаючи при цьому соковитість усередині.